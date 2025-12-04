VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Delegado presidencial y expropiación de hectáreas de megatoma de San Antonio: “Es una solución responsable, una solución integral”

    El delegado además defendió la medida apuntando que "esta es una situación muy excepcional" y descartando que pueda incentivar la toma de terrenos.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    El delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, se refirió a la decisión del Gobierno de expropiar un número determinado de hectáreas de la megatoma de San Antonio apuntando que “es una solución responsable, una solución integral”.

    En conversación con 24 Horas, es que el delegado presidencial abordó la decisión señalando que “yo entiendo que esta es una propuesta que está haciendo el Gobierno después de que hubo todo un periodo de conversaciones con los propietarios, que no llegaron a ningún puerto finalmente, no hubo acuerdo de precios. Se consideró que los precios que ellos estaban proponiendo estaban mucho más elevados".

    “Lo que nosotros estamos haciendo es una solución responsable, una solución integral. Porque otra cosa era sacar 10,000 personas sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de posibilidad de alternativa y dejar una crisis humanitaria muy relevante”, añadió.

    En la ocasión, el delegado además abordó los cuestionamientos que apuntan a que esto podría incentivar las tomas señalando que “aquí no se trata de te lo tomas y te lo compro”, enfatizando que “esta es una situación muy excepcional, que no tenemos en ningún otro lugar de la región y del país, una toma de 4.000 familias, 10.000 personas, 3.000 niños, etcétera. Por lo tanto, es una situación bien distinta”.

    Según complementó en la misma línea, “nosotros acá en la misma región ya llevamos 14 o 15 desalojos a raíz de órdenes judiciales y no hemos tenido ningún inconveniente en desarrollarlo y en cumplir lo que corresponde”.

    Finalmente respecto a cuando se podría llevar a cabo el desalojo de la megatoma, el delegado presidencial apuntó que “lo que nosotros le estamos planteando a la Corte es que en este momento hay algunas complejidades muy puntuales, evidentemente, para hacerse acompañar del uso de la fuerza pública”.

    “Este fin de semana nosotros, por ejemplo, tenemos la procesión de Lo Vásquez, con un millón y medio de personas y con un despliegue importante de parte de carabineros. Para el otro fin de semana tenemos las elecciones, a nivel nacional (...), vienen las fiestas de fin de año y, por lo tanto, estamos haciéndole ver a la Corte de que tenemos esas complejidades y que probablemente ya pasadas todas estas necesidades ya es posible avanzar en el desalojo”, agregó.

    Más sobre:MegatomaSan AntonioDelegado PresidencialValparaíso

