SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen al presunto autor de homicidio de adolescente en intento de encerrona en Maipú

    Los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero, cuando dos sujetos perpetraron el robo de un vehículo, instancia en la que un joven de 16 años falleció tras recibir un impacto de bala.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un sujeto fue detenido por ser el presunto autor del homicidio de un adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana, el cual murió al ser baleado en un intento de encerrona ocurrido en la comuna de Maipú.

    Los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero, cuando dos sujetos perpetraron el robo de un vehículo, ocasión en que la víctima resultó con un impacto de bala en la cabeza. El joven fue trasladado hasta un centro asistencial donde falleció producto de la gravedad de sus heridas.

    A raíz de esto es que personal del OS9 de Carabineros inició una investigación, la cual logró establecer la participación de los presuntos responsables identificados como AJ.H.H., de 46 años, y A.A.M.M., de 17 años, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales previos.

    De acuerdo a la información policial, el sujeto mayor habría conducido el vehículo en el que cometieron el delito, mientras que el segundo involucrado -que se presentó voluntariamente en dependencias de la Policía de Investigaciones- habría sido el autor del disparo.

    El teniente Felipe Cortés, del Departamento O.S.9 de Carabineros, detalló que “el imputado concurrió voluntariamente a dependencias de la Policía de Investigaciones, instancia en la que hizo entrega de evidencia balística consistente en un arma de fuego tipo pistola y sus respectivos cargadores con munición, elementos que serán periciados en el marco de la investigación”

    “De acuerdo con los antecedentes reunidos, este sujeto es sindicado como el presunto autor del disparo que causaron la muerte de la víctima, manteniéndose las diligencias en desarrollo para establecer todas las responsabilidades”, agregó.

    El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:PolicialMaipúAdolescenteHomicidio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Arzola protagoniza primer desencuentro con Cataldo por subvenciones escolares

    Arzola protagoniza primer desencuentro con Cataldo por subvenciones escolares

    3.
    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    4.
    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    5.
    Quién es José Faúndez Sepúlveda: el caso del capitán de Ejército que sería indultado por José Antonio Kast

    Quién es José Faúndez Sepúlveda: el caso del capitán de Ejército que sería indultado por José Antonio Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal
    Chile

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe
    Negocios

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    CBRE: inversionistas inmobiliarios en Chile se inclinan por bodegas y retail

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos
    Tendencias

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis
    El Deportivo

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Aseguran que la F1 cancelará los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra de Medio Oriente

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile

    Anttonias: “Cuando las bandas nos apoyemos, la escena chilena va a empezar a tener más oportunidades para todos”

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas
    Mundo

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    EE.UU. confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    Estados Unidos confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”