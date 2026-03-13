Detienen al presunto autor de homicidio de adolescente en intento de encerrona en Maipú

Un sujeto fue detenido por ser el presunto autor del homicidio de un adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana, el cual murió al ser baleado en un intento de encerrona ocurrido en la comuna de Maipú.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero, cuando dos sujetos perpetraron el robo de un vehículo, ocasión en que la víctima resultó con un impacto de bala en la cabeza. El joven fue trasladado hasta un centro asistencial donde falleció producto de la gravedad de sus heridas.

A raíz de esto es que personal del OS9 de Carabineros inició una investigación, la cual logró establecer la participación de los presuntos responsables identificados como AJ.H.H., de 46 años, y A.A.M.M., de 17 años, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales previos.

De acuerdo a la información policial, el sujeto mayor habría conducido el vehículo en el que cometieron el delito, mientras que el segundo involucrado -que se presentó voluntariamente en dependencias de la Policía de Investigaciones- habría sido el autor del disparo.

El teniente Felipe Cortés, del Departamento O.S.9 de Carabineros, detalló que “el imputado concurrió voluntariamente a dependencias de la Policía de Investigaciones, instancia en la que hizo entrega de evidencia balística consistente en un arma de fuego tipo pistola y sus respectivos cargadores con munición, elementos que serán periciados en el marco de la investigación”

“De acuerdo con los antecedentes reunidos, este sujeto es sindicado como el presunto autor del disparo que causaron la muerte de la víctima, manteniéndose las diligencias en desarrollo para establecer todas las responsabilidades”, agregó.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público.