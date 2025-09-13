SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

El hecho se registró en abril de este año en el campamento Aconcagua, donde un grupo de extranjeros abrió fuergo contra una familia de residentes con la intención de apropiarse de su terreno.

Cristóbal Palacios 
Cristóbal Palacios
El sospechoso fue detenido en Iquique y trasladado a Santiago.

En Iquique fue detenido un sujeto de 35 años imputado por su participación en un triple homicidio y triple homicidio frustrado que afectó a un grupo familiar en abril pasado al interior del campamento Aconcagua, en la comuna de Colina.

Su captura se produjo tras un control realizado por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI Iquique. Al mantener encargo policial, se gestionó su respectiva orden de detención con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Así, fue trasalado por vía aérea hasta Santiago, para ser puesto a disposición de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI.

De acuerdo con la investigación, las víctimas -dos hombres y una mujer- se encontraban en el frontis de un terreno utilizado para la crianza de equinos, cuando ocurrió la fatal balacera.

“Ahí llegaron los imputados, entre ellos el detenido, quienes premunidos con armas de fuego comenzaron a intimidar a las víctimas con la finalidad de apropiarse de sus terrenos”, sostuvo el inspector Matías Maulén, de la BH Centro Norte.

“Se inició una discusión, la cual culminó en que los imputados dispararan en reiteradas ocasiones en contra de las víctimas, provocando el fallecimiento de tres de estas”, agregó la autoridad policial. Otros dos hombres y una segunda mujer resultaron lesionados en la oportunidad producto de la agresión.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Colina, donde se realizó su control de detención.

El hecho

El día de la balacera -21 de abril de 2025-, el fiscal ECOH Rodrigo Moya informó que “alrededor de las 16.00, 16.30 horas, aproximadamente, llegó un grupo de personas armadas, al parecer extranjeros, al campamento Aconcagua, donde procedieron a dispararles a varias personas, resultando dos de ellas fallecidas y cuatro lesionadas”. Uno de los heridos falleció con posterioridad en un recinto médico producto de sus lesiones.

En la ocasión, el persecutor agregó que las víctimas constituirían parte de un grupo familiar, quienes fueron atacados por un grupo de entre 8 a 10 ciudadanos extranjeros.

Al respecto, el fiscal Moya sostuvo que “existe relación familiar en cuanto a las víctimas, y lo que se sabe hasta ahora es que realizaban trabajos de caballerizas en el lugar”.

Por su parte, el comisario Juan Zerené, de la BH Centro Norte, indicó en la oportunidad que los extranjeros llegaron hasta la toma “sosteniendo un conflicto con personas que residen en el lugar, procediendo a disparar con armas de fuego contra las víctimas”.

