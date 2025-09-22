SUSCRÍBETE
La Tercera
Nacional

Doble homicidio en balacera en Puente Alto: atacantes simularon ser policías para realizar falso allanamiento

Además, dos mujeres resultaron lesionadas con diversos impactos de bala tras el ataque.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

Carabineros y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía se encuentran investigando el homicidio de dos hombres tras un enfrentamiento a disparos en la población San Gerónimo de Puente Alto. Además, dos mujeres resultaron lesionadas con diversos impactos de bala tras el ataque.

Según informó el fiscal ECOH, Esteban Silva, una persona falleció en el domicilio, y la otra “fue trasladada probablemente por familiares hasta un SAMU cercano”.

El hecho tuvo lugar en calle Covadonga de la Población San Gerónimo. Hasta allí llegó un grupo de al menos 10 personas que se trasladaba en dos vehículos. Según el Capitán Cristobal Jaramillo, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Cordillera, los sujetos simularon ser policías, portando cascos y chalecos antibalas, para realizar un falso allanamiento en un domicilio.

Por ese motivo, los residentes abrieron la puerta. Sin embargo, al notar que en realidad no eran policías, se generó un enfrentamiento entre los atacantes y las tres personas que vivían al interior, todas de un mismo grupo familiar.

Uno de los fallecidos es un residente de la vivienda, un joven de 18 años. Mientras que el segundo, formaba parte de los atacantes. El fiscal señaló que: “El sujeto que está en el interior fallecido está como NN, y las personas que residen en el domicilio no lo reconocen como alguien del sector. Por lo tanto, muy probablemente haya sido parte del grupo de personas que ingresó al domicilio y que resultó en la muerte de estas dos personas”.

El enfrentamiento también dejó dos mujeres heridas de gravedad, aunque fuera de riesgo vital. Las diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística y el OS9 de Carabineros.

