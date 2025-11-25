BLACK SALE $990
    Nacional

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    El vehículo en el que se trasladaban había sido robado el pasado 22 de noviembre.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Dos menores de edad fueron detenidos en horas de la madrugada luego de intentar escapar de una fiscalización de Carabineros en la comuna de Ñuñoa.

    Los hechos se registraron alrededor de las 2 de la mañana, cuando personal de Carabineros intentó fiscalizar un vehículo en Av. Rodrigo de Araya con José Pedro Alessandri, el cual al percatarse de la presencia policial intenta huir del lugar.

    “Se comienza un seguimiento controlado por diferentes calles de la comuna de Ñuñoa, en patrulla mixta, que está conformada por un carabinero y personal municipal, para que estos sujetos, a la altura de Lo Encalada, con Guillermo Mann, pierdan el control del vehículo en el que se desplazaban, colisionando con la reja perimetral de uno de los locales comerciales que se encuentra en el lugar”, detalló el teniente de Carabineros, José Villarroel, oficial de ronda Prefectura Santiago Oriente.

    Tras esto, es que tres individuos salen del vehículo, lográndose la detención de dos de estos, ambos adolescentes de 14 años.

    El tercer individuo huyó por la población que se encuentra en las inmediaciones y según señaló Carabineros, “vecinos del lugar, al percatarse de esta situación, intentan evitar la detención por parte de este sujeto, donde un vecino intenta, o una persona intenta atropellar a este funcionario policial quien hace uso de su arma de fuego en una oportunidad”.

    A raíz del hecho no se registraron personas lesionadas, mientras que los detenidos fueron trasladados hasta la 18° Comisaría de Ñuñoa.

    Según expresó Carabineros, “dentro de esta dinámica del procedimiento, se generó una pequeña emergencia por la colisión en una cañería de gas que se encontraba en este local comercial, la cual fue controlada rápidamente por bomberos, personal municipal y carabineros que aislaron el sitio del suceso”.

    En cuanto a los menores detenidos, estos no tenían antecedentes policiales y el vehículo en el que se trasladaban contaba con encargo por robo del pasado 22 de noviembre.

    Más sobre:PolicialDetenidosMenores de EdadÑuñoa

