El Barcelona se queja ante la UEFA por el césped del Metropolitano y tensiona la vuelta con el Atlético en Champions

El conjunto culé se quejó ante la UEFA por el césped del Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. Foto: @FCBarcelona.

Se vive un ambiente tensionado previo a la definición de una de las llaves de los cuartos de final de la Champions League. Barcelona y Atlético de Madrid, que se impuso por 2-0 en su visita al Camp Nou, animarán un encuentro que se empezó a jugar con anticipación desde los escritorios.

El conjunto culé elevó una queja formal ante la UEFA por la altura del césped del Metropolitano, según informó Marca. A Hansi Flick, técnico blaugrana, se le vio agachado tocando y midiendo el gramado del recinto madrileño, que no pasó la prueba del alemán en la práctica de los catalanes, el día previo al encuentro. Derechamente no le gustó.

El ente rector del fútbol europeo le respondió al Barcelona que calibrarán y recortarán el césped, si es necesario. Esto se realizaría en caso de que el pasto supere el estipulado en el reglamento, que indica que no puede exceder la altura de 3 centímetros (30 milímetros). Esto debe ser uniforme en todo el campo. Como ejemplo, en el Camp Nou suele medir unos 2,3 centímetros, generalmente.

No obstante, conforme a lo señalado por el medio citado, desde el Atlético de Madrid aseguran que el gramado tiene la misma medida que de costumbre. Incluso, señalan que el estado ha mejorado durante el último mes tras superar los estragos del frío invernal europeo.

Hansi Flick se queja del césped del Metropolitano a la UEFA. (Vía @eldesmarque).



Al entrenador del Barça no le gusta el estado de la hierba. pic.twitter.com/J3ZiTVY6yW — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 13, 2026

La fijación culé por el césped

El Reglamento de la UEFA es claro: “Si el árbitro o el delegado de la UEFA lo consideran necesario, el club local podrá verse obligado a reducir la altura del césped para el partido y los entrenamientos”, señala el artículo 34.04.

El siguiente apartado continúa con el ítem sobre el riego: “El club local deberá comunicar el calendario de riego del terreno de juego en la reunión organizativa. El riego deberá realizarse de manera uniforme y no solo en ciertas zonas. Por regla general, el riego deberá finalizar 60 minutos antes del inicio del partido. No obstante, a discreción del club local, el riego podrá realizarse posteriormente”.

En ese sentido, se han visto varias quejas en torno al césped del Metropolitano. Joan García protagonizó un grosero error en la goleada 4-0 del Atlético, en la ida por las semifinales de la Copa del Rey, en marzo pasado. El portero culé se tropezó con un pequeño montículo.

Por otra parte, Antonin Kinsky, portero del Tottenham, tuvo una jornada para el olvido tras el 5-2 en los octavos de final de la Champions. Los fallos fueron tan graves que fue reemplazado apenas a los 18′, cuando los colchoneros ya iban 3-0.

No obstante, las quejas del Barcelona en torno al césped han sido recurrentes a lo largo de la historia. En 2016, también en cuartos de la Copa de Europa, los culés cuestionaron el estado del antiguo estadio Vicente Calderón. Algo que también había ocurrido en las semifinales de 2011 ante Real Madrid, por el Santiago Bernabéu.

Otro ejemplo fue al mando de Xavi, quien mientras era técnico del conjunto culé se quejó en numerosas oportunidades por el estado de algunos campos: “Si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante. En cuanto a circulación de balón, ataque posicional, los desmarques al espacio... El balón no corría, no corría y eso perjudica al equipo que normalmente tiene más el balón”, señaló, por ejemplo, en 2023.

Las quejas por el arbitraje

Los cuestionamientos del Barcelona no solo han estado ligados al césped. Cabe recordar que tras la derrota en el partido de ida, los catalanes realizaron una queja formal ante la UEFA por el arbitraje.

El cuadro culé exigió abrir una investigación hacia el juez Istvan Kovacs luego de que el rumano no señalara penal cuando Marc Pubill tomó la pelota con la mano, dentro del área colchonera.

Corría el minuto 54 y la visita ganaba por la mínima, instante en el que se produce un saque de fondo para el Aleti. Entonces, el portero Juan Musso pone el balón cerca de la línea del área chica y se la toca con el pie a Pubill, quien toma la pelota con sus dos manos y se la devuelve al portero con un pase. El réferi no sancionó pena máxima y el VAR tampoco intervino.

“Barcelona informa que los servicios jurídicos del club han presentado hoy una denuncia a la UEFA sobre los eventos en el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. El Club considera que el arbitraje no se adhirió a la ley actual, influyendo directamente en cómo progresó el juego y el resultado”, informó la directiva blaugrana tras lo sucedido.