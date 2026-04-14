SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Barcelona se queja ante la UEFA por el césped del Metropolitano y tensiona la vuelta con el Atlético en Champions

    El cuadro culé le pidió al organismo que midiera el pasto del recinto de los colchoneros, que aseguran cumplir con la normativa. Esto se suma a los cuestionamientos de los catalanes por el arbitraje en el partido de ida por los cuartos de final del certamen europeo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El conjunto culé se quejó ante la UEFA por el césped del Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. Foto: @FCBarcelona.

    Se vive un ambiente tensionado previo a la definición de una de las llaves de los cuartos de final de la Champions League. Barcelona y Atlético de Madrid, que se impuso por 2-0 en su visita al Camp Nou, animarán un encuentro que se empezó a jugar con anticipación desde los escritorios.

    El conjunto culé elevó una queja formal ante la UEFA por la altura del césped del Metropolitano, según informó Marca. A Hansi Flick, técnico blaugrana, se le vio agachado tocando y midiendo el gramado del recinto madrileño, que no pasó la prueba del alemán en la práctica de los catalanes, el día previo al encuentro. Derechamente no le gustó.

    El ente rector del fútbol europeo le respondió al Barcelona que calibrarán y recortarán el césped, si es necesario. Esto se realizaría en caso de que el pasto supere el estipulado en el reglamento, que indica que no puede exceder la altura de 3 centímetros (30 milímetros). Esto debe ser uniforme en todo el campo. Como ejemplo, en el Camp Nou suele medir unos 2,3 centímetros, generalmente.

    No obstante, conforme a lo señalado por el medio citado, desde el Atlético de Madrid aseguran que el gramado tiene la misma medida que de costumbre. Incluso, señalan que el estado ha mejorado durante el último mes tras superar los estragos del frío invernal europeo.

    La fijación culé por el césped

    El Reglamento de la UEFA es claro: “Si el árbitro o el delegado de la UEFA lo consideran necesario, el club local podrá verse obligado a reducir la altura del césped para el partido y los entrenamientos”, señala el artículo 34.04.

    El siguiente apartado continúa con el ítem sobre el riego: “El club local deberá comunicar el calendario de riego del terreno de juego en la reunión organizativa. El riego deberá realizarse de manera uniforme y no solo en ciertas zonas. Por regla general, el riego deberá finalizar 60 minutos antes del inicio del partido. No obstante, a discreción del club local, el riego podrá realizarse posteriormente”.

    En ese sentido, se han visto varias quejas en torno al césped del Metropolitano. Joan García protagonizó un grosero error en la goleada 4-0 del Atlético, en la ida por las semifinales de la Copa del Rey, en marzo pasado. El portero culé se tropezó con un pequeño montículo.

    Por otra parte, Antonin Kinsky, portero del Tottenham, tuvo una jornada para el olvido tras el 5-2 en los octavos de final de la Champions. Los fallos fueron tan graves que fue reemplazado apenas a los 18′, cuando los colchoneros ya iban 3-0.

    No obstante, las quejas del Barcelona en torno al césped han sido recurrentes a lo largo de la historia. En 2016, también en cuartos de la Copa de Europa, los culés cuestionaron el estado del antiguo estadio Vicente Calderón. Algo que también había ocurrido en las semifinales de 2011 ante Real Madrid, por el Santiago Bernabéu.

    Otro ejemplo fue al mando de Xavi, quien mientras era técnico del conjunto culé se quejó en numerosas oportunidades por el estado de algunos campos: “Si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante. En cuanto a circulación de balón, ataque posicional, los desmarques al espacio... El balón no corría, no corría y eso perjudica al equipo que normalmente tiene más el balón”, señaló, por ejemplo, en 2023.

    Las quejas por el arbitraje

    Los cuestionamientos del Barcelona no solo han estado ligados al césped. Cabe recordar que tras la derrota en el partido de ida, los catalanes realizaron una queja formal ante la UEFA por el arbitraje.

    El cuadro culé exigió abrir una investigación hacia el juez Istvan Kovacs luego de que el rumano no señalara penal cuando Marc Pubill tomó la pelota con la mano, dentro del área colchonera.

    Corría el minuto 54 y la visita ganaba por la mínima, instante en el que se produce un saque de fondo para el Aleti. Entonces, el portero Juan Musso pone el balón cerca de la línea del área chica y se la toca con el pie a Pubill, quien toma la pelota con sus dos manos y se la devuelve al portero con un pase. El réferi no sancionó pena máxima y el VAR tampoco intervino.

    “Barcelona informa que los servicios jurídicos del club han presentado hoy una denuncia a la UEFA sobre los eventos en el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. El Club considera que el arbitraje no se adhirió a la ley actual, influyendo directamente en cómo progresó el juego y el resultado”, informó la directiva blaugrana tras lo sucedido.

    Esta es la mano que Barcelona considera que fue penal. Foto: Gentileza ESPN.
    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalChampions LeagueBarcelonaAtlético de MadridHansi FlickUEFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”

    La ONU critica la aprobación de Israel de otros 34 asentamientos en Cisjordania

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lo más leído

    1.
    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gremios de camioneros advierten al gobierno: “Si no se frenan las nuevas alzas de combustibles, habrá consecuencias”

    UCSC y colegios: ola de amenazas de tiroteos genera suspensión de clases en recintos educacionales del Biobío

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios
    Negocios

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    Rebaja del impuesto a las empresas y reintegración del sistema tributario serían graduales entre 2028 y 2030

    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar
    Tendencias

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    “El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano
    El Deportivo

    “El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano

    La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United

    Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”
    Cultura y entretención

    Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”

    Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    La ONU critica la aprobación de Israel de otros 34 asentamientos en Cisjordania

    Kim Jong Un supervisa un nuevo ensayo balístico con misiles de crucero desde un destructor

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?
    Paula

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot