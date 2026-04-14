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    ¿Quién es Emiliano Endrizzi? El futbolista de Gimnasia de Jujuy detenido por gritar “bomba” en un avión

    La acción del deportista activó el protocolo de seguridad, provocando además un retraso del vuelo que trasladaba al plantel hacia Buenos Aires.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El nombre de Emiliano Endrizzi ha rondado en los últimos días después de una polémica acción que realizó a modo de broma, pero que le está costando bastante caro.

    El defensor de 32 años de Gimnasia de Jujuy fue detenido el sábado por “intimidación pública” después de que este gritara “bomba” mientras se encontraba en un avión rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario por la Primera Nacional.

    Endrizzi comenzó su carrera deportiva en Instituto de Córdoba, club con el que debutó como profesional en 2013 para luego de nueve temporadas pasar a Independiente de Rivadavia de Mendoza. Y en 2022 arribó a Gimnasia de Jujuy.

    En su carrera ostenta casi 300 partidos, anotando en la estadística siete goles y entregando nueve asistencias.

    En la actual temporada ha sido parte de siete encuentros del ascenso transandino y uno de la Copa Argentina, acumulando 679 minutos de juego.

    Las consecuencias de su acción

    Horas después de que fue detenido, la aerolínea Flybondi, compartió un comunicado en la que entregaron antecedentes de lo ocurrido.

    “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”, indicaron de entrada.

    “Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación”, continuaron.

    “Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”, concluyeron.

    Por otro lado, también el club evalúa sanciones. El presidente del club, Walter Morales, enfatizó que “el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador que lo hizo, y vamos a tomar las medidas correspondientes y obviamente a ponernos a disposición de la Justicia”.

    Consultado por una eventual desvinculación, el dirigente indicó que esa opción está en evaluación. “Totalmente, es lo que estamos evaluando”, afirmó.

    Morales también se refirió al contexto del incidente y a la posición institucional. “El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, sostuvo. “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Nosotros vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante para nosotros”, añadió.

    “Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución muy importante a nivel nacional”, indicó.

    Más sobre:FútbolEmiliano EndrizziGimnasia de Jujuy

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