    Dos muertos deja nuevo ataque militar de EE.UU. a embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico

    La operación forma parte de una campaña impulsada por la administración Trump que ya acumula más de un centenar de fallecidos y enfrenta crecientes cuestionamientos legales en el Congreso.

    Por 
    Roberto Martínez
    El Ejército de Estados Unidos ejecutó este lunes un letal ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico oriental, dejando dos personas muertas y un sobreviviente, según confirmó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

    El operativo se enmarca en la denominada Operación Southern Spear, una campaña militar que busca frenar el tráfico de drogas marítimo y que ha generado una intensa controversia política y jurídica.

    De acuerdo con un comunicado difundido por SOUTHCOM en la red social X, el ataque fue realizado este lunes 9 de febrero por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo instrucciones directas del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan.

    La embarcación, según la versión oficial, era operada por organizaciones designadas por Washington como terroristas.

    Tras la ofensiva, la Guardia Costera estadounidense fue notificada para activar una misión de búsqueda y rescate del único sobreviviente.

    En tanto, la cadena CNN informó que solicitó mayores antecedentes a la Guardia Costera para aclarar las circunstancias del operativo y el estado del sobreviviente, sin obtener hasta ahora una respuesta oficial.

    Con este nuevo ataque, al menos 121 personas han muerto en operaciones contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas desde el inicio de la Operación Southern Spear.

    Cabe señalar que la administración del presidente Donald Trump sostiene que esta estrategia es clave para reducir el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, y ha calificado a los fallecidos como “combatientes ilegales”, una denominación que, según el gobierno, habilita el uso de fuerza letal sin revisión judicial previa.

    La referida interpretación se basa en un dictamen clasificado del Departamento de Justicia, cuyo contenido no se ha hecho público.

    El ataque de hoy es el tercero del que se tiene conocimiento público en lo que va del año, y el segundo que deja sobrevivientes. En enero pasado, otra operación similar terminó con dos personas muertas y un sobreviviente.

    Más sobre:EE.UU.NarcotráficoOcéano PacíficoOperación Southern SpearDonald TrumpMundo

