    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Según detallaron desde la PDI se encontraba "maniatado, con amarras plásticas, inconsciente y con lesiones en su cabeza”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la madrugada de este jueves fue encontrado maniatado Rodrigo Rojas Vade, quien fue otrora miembro de la Convención Constitucional.

    Vade fue encontrado a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78, y según fue dado a conocer por personal policial este se encontraba inconsciente en un sitio eriazo a un costado de la carretera.

    De acuerdo a lo que detalló, Patricia Suazo de la Fiscalía ECOH, Vade se encuentra en un recinto asistencial en riesgo vital. “Presentaba lesiones don Rodrigo Rojas, en la cabeza y de bastante gravedad. Con el pasar de las horas se ha agravado su situación, él está actualmente en riesgo vital, por eso está en un coma inducido en este momento”.

    Respecto a las investigaciones, la fiscal añadió que “Tenemos bastantes líneas de investigación, está amarrado en sus manos, atado, botado y golpeado, por lo tanto había participación claramente de terceros, así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesiones”.

    Por su parte el subcomisario Hassel Barrientos de la BIPE Antisecuestros de la PDI detalló que “luego de las primeras diligencias desarrolladas en el sitio del suceso, se establece que esta persona se encontraba al costado de su vehículo, maniatado, con amarras plásticas, inconsciente y con lesiones en su cabeza”.

    Además agregó que “conforme a la evidencia y a los antecedentes objetivos levantados desde el sitio de suceso hasta ahora. No hay antecedentes de disparos o de evidencia respecto a uso de armas de fuego en este caso en particular. No obstante, como le digo, son distintos los peritajes que se están desarrollando”.

    De acuerdo a la información preliminar, Rojas Vade había salido de su casa en su vehículo para comprar cuando ocurrieron los hechos.

    Más sobre:PolicialRodrigo Rojas VadeECOH

