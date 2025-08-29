“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”

“Soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación”. Las desafortunadas declaraciones efectuadas por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en conversación con CNN Chile, no solo provocaron una oleada de críticas desde la oposición.

También hicieron reaccionar a una de las figuras directamente relacionadas con la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024: Rodrigo Mundaca, el actual gobernador de la región. El cual, en una entrevista con Lo que Faltaba, de Radio Infinita, fue enfático al calificar los dichos de Montes como “una declaración desgraciada”.

11 AGOSTO 2025 MINISTRO DE LA VIVIENDA, CARLOS MONTES, DURANTE COMISION DE RECONSTRUCCION INCENDIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Los incendios de los días 2 y 3 de febrero de 2024, provocaron la pérdida de 138 vidas, fueron miles las viviendas destruidas, más de 8 mil hectáreas arrasadas. Es el incendio más letal que ha afectado a nuestra región en los últimos 10 años”, resumió, asegurando que ante esto “el ministro tiene una responsabilidad directa en materia de Vivienda y Urbanismo, pero también en materia de reconstrucción”.

“La verdad es que lo que (Montes) hace, es que agravia la memoria individual y colectiva de las personas que lo perdieron todo, incluyendo las personas que perdieron familiares y vecinos muy queridos”, afirmó.

Además, para Mundaca las explicaciones dadas por el ministro de Vivienda y Urbanismo, donde aseguró que su frase poco afortunada “probablemente podría haberse hecho mejor, pero yo creo que nadie quiso en ningún caso agredir”, no eliminan el agravio que provocaron sus palabras.

“El hecho de que haya pedido perdón, haber pedido disculpas, no se cual es el tenor si perdón o disculpa, es lo que corresponde lo que procede. Pero el agravio queda y creo que fue una muy mala declaración, en un muy mal momento”, aseguró el gobernador de Valparaíso.

Viña del Mar, 5 de febrero de 2024. Vista aérea de los daños que causó el devastador incendio en el sector alto de la Ciudad Jardín. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En la misma entrevista Mundaca también fue enfático con la reconstrucción, calificándola de un fracaso que además da cuenta del centralismo “Si hubiésemos sido los gobiernos regionales, si hubiésemos sido las autoridades regionales las que hubiésemos contado con todas las facultades y todos los recursos para impulsar la reconstrucción de las casas, ya las habríamos reconstruido”, concluyó.