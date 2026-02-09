Fallece por virus Hanta joven que trabajó como voluntario tras incendios en Biobío

Un joven de 22 años que trabajó como voluntario tras los incendios que afectaron a la comuna de Penco en la Región del Biobío, falleció tras contagiarse de virus Hanta.

En declaraciones recogidas por Radio Cooperativa, la encargada de la unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud de la región, Andrea Hernández, señaló que se trata del primer caso de hanta virus en la región en lo que va del año.

“Iniciamos la investigación epidemiológica ambiental correspondiente, con el objetivo de determinar factores de exposición que incidieron en el contagio, considerando que el periodo de incubación del virus se extiende hasta 45 días previo al inicio de los síntomas”, mencionó.

Además, según detallaron “no se ha evidenciado una relación causal entre incendios forestales y presencia del hanta virus”.

El joven fue identificado como Matías Uribe, de 22 años, el cual comenzó a sentir síntomas como cefalea por lo que se trasladó hasta el Hospital Penco Lirquén, donde fue internado.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a la situación señalando que “nosotros tenemos una alerta que está activa respecto a hanta virus y que se ha reforzado justamente porque hemos detectado un aumento de casos, ha habido casos en distintas regiones del país, en el Maule, en el Biobío”.

“En el caso de este joven, efectivamente, se presentó al servicio de atención, se le hicieron exámenes, test rápidos, se derivó, pero recordemos que también esta es una enfermedad que es grave y que necesita una atención especializada y, sin embargo, aún así puede tener, lamentablemente, un resultado fatal”, añadió.

La ministra además detalló que se está a la espera de la investigación para “hacer la identificación de los posibles lugares donde pudiera haber estado el contacto con el roedor y sus deposiciones para identificar los lugares de riesgo”.