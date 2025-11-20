BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal Ángel Valencia por “austero” presupuesto del Ministerio Público para 2026: “Podemos funcionar”

    "No se aprobaron los fondos que pedimos para inversión. Y quizá un poquito más delicado, tampoco los fondos que pedimos en su totalidad para protección de víctimas y para protección de fiscales y funcionarios”, afirmó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Valparaíso, 3 de junio de 2025. El fiscal nacional, Ángel Valencia, durante sesión de la comisión de Constitución del Senado. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó su disconformidad con los recursos con los que está operando el Ministerio Público y los dineros asignados al organismo en el proyecto de Presupuesto 2026.

    “Lamentablemente, nosotros no tenemos autonomía presupuestaria. Entonces, dependemos de la propuesta presupuestaria del Ejecutivo y luego si la aprueban o no la aprueba el Congreso. Y eso nos limita, a veces, demasiado”, manifestó en entrevista con el canal de streaming Turno.

    En esa línea, afirmó que respecto a los recursos que dispone el Ministerio Público “hay un problema grave”.

    “Con lo que se propone, podemos funcionar”, comentó, en relación a la partida que se discute en el Congreso.

    Igualmente, el jefe del Ministerio Público apuntó que para el organismo “el presupuesto del próximo año, si se aprueba en los términos que viene propuesto, es un presupuesto austero”.

    “No se aprobaron los fondos que pedimos para inversión. Y quizá un poquito más delicado, tampoco los fondos que pedimos en su totalidad para protección de víctimas y para protección de fiscales y funcionarios”, sostuvo.

    Asimismo, Valencia dijo que su mayor preocupación en el marco presupuestario, más allá de la Ley de Presupuesto para el año que viene, se refiere al proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público en cuanto a la cantidad de fiscales y de profesionales y funcionarios de apoyo.

    “En Chile tenemos el equivalente más o menos como a 3,7 fiscales cada 100.000 habitantes. En Suecia tienen 10. El panorama asiático y africano es como de seis cada 100.000. Nosotros tenemos 3,7. Eso significa que la cantidad de fiscales que tenemos para enfrentar el trabajo es muy pequeña”, advirtió.

    El fiscal nacional indicó que esto impactaba en la carga de trabajo y en la planificación de labores.

    “Tenemos la expectativa de poder crear fiscalías de género y de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales en todo el país. Ese es el proyecto que hemos presentado que considera este plan de fortalecimiento. Hoy día no tenemos unidades especializadas de esa naturaleza en todas las regiones, porque no tenemos gente suficiente”, explicó.

    Más sobre:Fiscalía NacionalÁngel ValenciaPresupuesto 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Director Conaf Magallanes y Torres del Paine: “Cada persona tiene la responsabilidad de informarse de las condiciones”

    Paulina Vodanovic recargada: su apuesta por tener un rol articulador en la izquierda y una alianza robusta con el PC

    De cara al balotaje: los gestos de Kast a Sichel y Bellolio tras fuertes desencuentros

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi
    Chile

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Director Conaf Magallanes y Torres del Paine: “Cada persona tiene la responsabilidad de informarse de las condiciones”

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada
    Negocios

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Deuda con TNT: clubes de ANFP recurren a fondos de inversión LarrainVial y Moneda para obtener crédito por US$ 5 millones
    El Deportivo

    Deuda con TNT: clubes de ANFP recurren a fondos de inversión LarrainVial y Moneda para obtener crédito por US$ 5 millones

    El Mundial Sub 17 entra en su fase final: los detalles de los cuartos de final que se juegan este viernes en Doha

    Lionel Messi revela el gran dolor y las verdaderas razones de su abrupta salida del Barcelona

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Presidente de Bolivia nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores