Fiscalía y PDI indagan muerte de un hombre por explosión en bodega de una planta minera en Arica
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones desarrolla diligencias. El hecho se registró en el kilómetro 57 de la ruta internacional 11-CH.
La Fiscalía de Arica instruyó diversas diligencias de investigación por la muerte de un hombre producto de una explosión, informó el ente persecutor la mañana de este jueves.
La explosión tuvo lugar en una bodega al interior de una planta minera, ubicada en el kilómetro 57 de la ruta internacional 11-CH.
El Ministerio Público dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones asuma las labores de rigor para esclarecer los hechos y desarrolle diligencias.
De acuerdo a los reportes preliminares, la víctima falleció por graves quemaduras.
Era un trabajador del lugar.
En la zona se ubica el Parque Solar Fotovoltaico El Águila. La explosión se habría registrado al otro lado de la carretera, en instalaciones de Sermisur.
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