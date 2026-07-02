Subsecretario Lagos por megarreforma: “Nuestra expectativa es que durante este mes esté aprobada”

El Subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, abordó esta jornada en Radio Duna la discusión en torno al proyecto de la megarreforma impulsado, y la reunión a la que asistió ayer miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con parlamentarios de la oposición y del oficialismo, en una mesa negociadora impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Al respecto, Lagos valoró la instancia, indicando que “estas buenas intenciones las valoramos, tenemos las puertas abiertas, pero nos gustaría también que se materialicen cosas concretas”.

En ese sentido, y en cuanto a la votación del proyecto, sostuvo que al gobierno le gustaría que fuese aprobado por una mayoría.

“Nos parece legítimo aprobar el proyecto con los votos que tenemos ahora, pero creemos que le aporta al proyecto que sea un acuerdo amplio, porque le da estabilidad al sistema. y una señal a los inversionistas”, apuntó.

Por otra parte, y sobre cómo se gestará la discusión y negociarán las contrapropuestas que la oposición presentará en bloque en el Senado, el subsecretario señaló que esto será distinto a cómo se llevó a cabo en la Cámara.

“Nosotros actuamos dentro del campo de lo posible y, por tanto, ahí van a haber distintas lógicas. A diferencia de la Cámara de Diputados, los actores en el Senado son distintos, el PDG no es un actor como sí fue en la Cámara (...) y en este caso, nosotros estamos abiertos a todas las alternativas, sobre todo desde el punto de vista de que en lo central del proyecto quede finalmente reflejado lo que hoy día hace falta”.

Los “dolores de los chilenos”, apuntó, también son conocidos por la oposición, pero el punto, señaló, más que la responsabilidad de la situación actual, “es quiénes están dispuestos a hacer los cambios que se requieren para que nuestro país vuelva a tener inversión y generar oportunidades”.

“Nosotros tenemos puertas abiertas institucionalmente con la oposición y, por supuesto, individualmente, o sea, con todos aquellos que quieran colaborar o que quieran abrir distintos espacios de conversación”, sostuvo el subsecretario. “En esto nosotros estamos dispuestos a ceder y esperamos que una parte de la oposición, que dice a través de los medios, que quiere negociar o que quiere conversar, finalmente se materialicen cosas concretas”.

Consultado sobre los dichos del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien señaló que el ministro Quiroz “está obsesionado con una propuesta que no tiene consenso técnico ni tampoco consenso social”, el subsecretario señaló que el consenso social “lo dieron los chilenos en la elección general a fines del año pasado, con una votación histórica al proyecto del Presidente José Antonio Kast”,

Sobre cuándo esperan que sea aprobado el proyecto de megarreforma, Lagos sostuvo que en julio.

“Nuestra expectativa es que durante este mes esté aprobada la reforma, que salga durante julio”, señaló.