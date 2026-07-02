SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Subsecretario Lagos por megarreforma: “Nuestra expectativa es que durante este mes esté aprobada”

    El Subsecretario General de Gobierno afirmó que tenían "las puertas abiertas institucionalmente con la oposición" para la discusión, indicando que si bien les parecía legítimo aprobar el proyecto con los votos actuales, "creemos que le aporta al proyecto que sea un acuerdo amplio".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    JOSE FRANCISCO LAGOS Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El Subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, abordó esta jornada en Radio Duna la discusión en torno al proyecto de la megarreforma impulsado, y la reunión a la que asistió ayer miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con parlamentarios de la oposición y del oficialismo, en una mesa negociadora impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    Al respecto, Lagos valoró la instancia, indicando que “estas buenas intenciones las valoramos, tenemos las puertas abiertas, pero nos gustaría también que se materialicen cosas concretas”.

    En ese sentido, y en cuanto a la votación del proyecto, sostuvo que al gobierno le gustaría que fuese aprobado por una mayoría.

    Nos parece legítimo aprobar el proyecto con los votos que tenemos ahora, pero creemos que le aporta al proyecto que sea un acuerdo amplio, porque le da estabilidad al sistema. y una señal a los inversionistas”, apuntó.

    Por otra parte, y sobre cómo se gestará la discusión y negociarán las contrapropuestas que la oposición presentará en bloque en el Senado, el subsecretario señaló que esto será distinto a cómo se llevó a cabo en la Cámara.

    “Nosotros actuamos dentro del campo de lo posible y, por tanto, ahí van a haber distintas lógicas. A diferencia de la Cámara de Diputados, los actores en el Senado son distintos, el PDG no es un actor como sí fue en la Cámara (...) y en este caso, nosotros estamos abiertos a todas las alternativas, sobre todo desde el punto de vista de que en lo central del proyecto quede finalmente reflejado lo que hoy día hace falta”.

    Los “dolores de los chilenos”, apuntó, también son conocidos por la oposición, pero el punto, señaló, más que la responsabilidad de la situación actual, “es quiénes están dispuestos a hacer los cambios que se requieren para que nuestro país vuelva a tener inversión y generar oportunidades”.

    “Nosotros tenemos puertas abiertas institucionalmente con la oposición y, por supuesto, individualmente, o sea, con todos aquellos que quieran colaborar o que quieran abrir distintos espacios de conversación”, sostuvo el subsecretario. “En esto nosotros estamos dispuestos a ceder y esperamos que una parte de la oposición, que dice a través de los medios, que quiere negociar o que quiere conversar, finalmente se materialicen cosas concretas”.

    Consultado sobre los dichos del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien señaló que el ministro Quiroz “está obsesionado con una propuesta que no tiene consenso técnico ni tampoco consenso social”, el subsecretario señaló que el consenso social “lo dieron los chilenos en la elección general a fines del año pasado, con una votación histórica al proyecto del Presidente José Antonio Kast”,

    Sobre cuándo esperan que sea aprobado el proyecto de megarreforma, Lagos sostuvo que en julio.

    “Nuestra expectativa es que durante este mes esté aprobada la reforma, que salga durante julio”, señaló.

    Más sobre:PolíticaMegaproyectoJosé Francisco LagosSubsecretario General de Gobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía y PDI indagan muerte de un hombre por explosión en bodega de una planta minera en Arica

    Creación de empleo en EE.UU. se desacelera bruscamente en junio pero cae tasa de desocupación

    Ministro Arrau anuncia indicaciones y discusión inmediata a proyecto que endurece las penas a menores que cometen delitos

    Google pierde batalla legal en Europa y confirman multa millonaria por prácticas anticompetitivas en Android

    La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream “seguía órdenes” de Ucrania

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Lo más leído

    1.
    Auditoría al Estado detecta más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición e instruye investigar en cuatro ministerios

    Auditoría al Estado detecta más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición e instruye investigar en cuatro ministerios

    2.
    Diego Ibáñez: “Lo que está intentando empujar Paulina Núñez es hacer un diálogo honesto, lo que no ha podido conducir Quiroz”

    Diego Ibáñez: “Lo que está intentando empujar Paulina Núñez es hacer un diálogo honesto, lo que no ha podido conducir Quiroz”

    3.
    Megarreforma: Quiroz cede y acepta conformar mesa de negociación impulsada por presidenta del Senado

    Megarreforma: Quiroz cede y acepta conformar mesa de negociación impulsada por presidenta del Senado

    4.
    La Moneda intenta bajar tensiones en oficialismo: Kast convoca para este viernes a presidentes de partidos

    La Moneda intenta bajar tensiones en oficialismo: Kast convoca para este viernes a presidentes de partidos

    5.
    De republicanos al FA: CAF y Horizonte Ciudadano convocan a “Encuentro Nacional de Alcaldesas” para este 3 y 4 de julio

    De republicanos al FA: CAF y Horizonte Ciudadano convocan a “Encuentro Nacional de Alcaldesas” para este 3 y 4 de julio

    6.
    La “bochornosa” acusación a Grau: libelo de libertarios y republicanos fue el que menos votos reunió desde 1990 en el Senado

    La “bochornosa” acusación a Grau: libelo de libertarios y republicanos fue el que menos votos reunió desde 1990 en el Senado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 2 de julio: toda la red está disponible

    Temblor hoy, jueves 2 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 2 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    José Francisco Lagos por megarreforma: “Nuestra expectativa es que durante este mes esté aprobada”
    Chile

    José Francisco Lagos por megarreforma: “Nuestra expectativa es que durante este mes esté aprobada”

    Fiscalía y PDI indagan muerte de un hombre por explosión en bodega de una planta minera en Arica

    Ministro Arrau anuncia indicaciones y discusión inmediata a proyecto que endurece las penas a menores que cometen delitos

    Creación de empleo en EE.UU. se desacelera bruscamente en junio pero cae tasa de desocupación
    Negocios

    Creación de empleo en EE.UU. se desacelera bruscamente en junio pero cae tasa de desocupación

    Google pierde batalla legal en Europa y confirman multa millonaria por prácticas anticompetitivas en Android

    El dólar se acerca a los $930 a pesar del buen precio del cobre y expertos dicen que factores internos también están pesando

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas
    Tendencias

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    “El sueño americano está muy vivo”: el mundo reacciona frente a la brillante clasificación a octavos de Estados Unidos
    El Deportivo

    “El sueño americano está muy vivo”: el mundo reacciona frente a la brillante clasificación a octavos de Estados Unidos

    La fallida promesa de hacer el “mejor Mundial de la historia”: zoom a la era Beccacece, el DT que nunca convenció a Ecuador

    La dura crítica de Toni Kroos a la selección alemana: “No tenemos ni un solo jugador de clase mundial”

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile
    Tecnología

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo
    Cultura y entretención

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream “seguía órdenes” de Ucrania
    Mundo

    La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream “seguía órdenes” de Ucrania

    Japón protesta ante China por exigir la suspensión de sus actividades de exploración en aguas en disputa

    Zelenski reitera su llamado a reforzar la defensa antiaérea tras el último ataque de Rusia contra Kiev

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica