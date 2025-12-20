Gajardo aborda próxima reforma a Gendarmería y enfatiza: “Las cárceles hoy en la seguridad de América Latina son un aspecto crucial”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, resaltó este sábado los resultados exhibidos por la Operación Apocalipsis, que permitió la detención de 44 gendarmes parte de una red de corrupción al interior de las cárceles de nuestro país. Además, también abordó la próxima reforma a Gendarmería, que buscaría integrar a la institución al Ministerio de Seguridad.

“Este operativo se llevó adelante con investigaciones de la PDI e investigaciones de Gendarmería. Y no se filtró nada. O sea, fue un operativo que era muy delicado. Era un operativo simultáneo. Primero, una larga investigación. Y segundo, un operativo simultáneo en siete regiones del país, en nueve establecimientos penales”, resaltó el jefe de la cartera en una entrevista con Chilevisión.

“Participaron más de 600 policías de investigaciones. Alrededor de 200 funcionarios y funcionarias de Gendarmería en todos estos establecimientos penales se añadieron de manera simultánea. O sea, es un operativo realmente impresionante, que da cuenta del profesionalismo del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile para llevar adelante esto”, agregó.

La operación, desarrollada durante esta semana, permitió desbaratar una red que permitía el ingreso de elementos prohibidos a través del sector de encomiendas de los recintos penitenciarios. Los imputados le entregaban a los reclusos los objetos tras el pago de sobornos, los que en total superaron los 6.500 millones de pesos.

Por otro lado, y frente a la gravedad del caso, desde el Gobierno anunciaron la presentación de una reforma constitucional que permita integrar definitivamente la institución al Ministerio de Seguridad.

Sobre la justificación de esta decisión, Gajardo explicó: “En América Latina el crimen organizado transnacional o ha nacido en las cárceles o se han fortalecido en las cárceles. Tenemos la experiencia brasileña, la experiencia venezolana, la experiencia lamentablemente ecuatoriana, que son como los tres lugares donde las bandas de crimen organizado transnacional, que son, y hay consenso en esto, la principal amenaza para la vigencia del Estado de Derecho”.