SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    “Es conveniente que el próximo período legislativo y la próxima administración tengan este tema resuelto. Yo creo que es conveniente para el país, es una reforma indispensable y es conveniente también para que la próxima administración pueda iniciar su gestión en materia de seguridad pública con este tema resuelto”, explicó el jefe de la cartera de Seguridad.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    MARIO TELLEZ

    Tras los alcances que ha mostrado la llamada Operación Apocalipsis, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció que el gobierno ingresará a principios de enero una reforma constitucional que permita a Gendarmería pasar a depender directamente del Ministerio de Seguridad Pública.

    Esta semana, una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la captura de 44 funcionarios de Gendarmería que operaban en una red de corrupción al interior de las cárceles. La investigación determinó que estos individuos ingresaban por el sector de encomiendas elementos prohibidos que después repartían a los internos tras el pago de sobornos.

    Luego de darse a conocer esta situación, el gobierno anunció que llevaría una reforma constitucional que permitiera traspasar la responsabilidad sobre la institucional al Ministerio de Seguridad Pública.

    “Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia, en una nueva institución a cargo de esta materia", explicó esta semana el Presidente Gabriel Boric.

    Así las cosas, durante la tarde del viernes, Cordero entregó más detalles respecto al proyecto y la discusión legislativa que se generará próximamente al respecto.

    “En las próximas dos semanas nosotros tenemos receso legislativo, el Congreso no va a funcionar ni la próxima semana ni la subsiguiente, por las festividades de final de año, pero comienza a partir de la primera semana de enero, el 4 o el 5 de enero, y para esa fecha la reforma constitucional va a estar ingresada“, detalló el ministro durante una entrevista con CNN Chile.

    Es una reforma indispensable, necesaria, una necesidad hace muchísimos años en nuestro país, que han tratado de llevar a cabo muchos gobiernos y que el período que nosotros tenemos para resolver esto, como se ha conversado con las distintas bancadas, es durante el mes de enero, de modo que la próxima administración, cuando arribe, tenga este problema resuelto desde el punto de vista de la dependencia y simplemente quede la implementación”, agregó también el jefe de la cartera de Seguridad.

    MARIO QUILODRAN/ATON CHILE

    Respecto a las inquietudes exhibidas por el director de Gendarmería, Rubén Pérez, frente a los posibles cambios que podría acarrear esta reforma, Cordero explicó que “este cambio estructural no significa ninguna pérdida de beneficios ni de derechos”.

    “Por el contrario, son estatutos legales, más bien el hecho de basar a ser una institución de orden y seguridad pública le da una connotación distinta y probablemente una dimensión de derecho algo más robusta de la que tienen en la actualidad. Lo que sí tiene un efecto que es inmediato y es que las instituciones de orden y seguridad pública, de acuerdo a la ley, no pueden tener asociaciones de funcionarios ¿Lo cual es obvio, no? Usted no puede tener sindicatos con armas. Y esa es la razón, ese es uno de los impactos directos", detalló el ministro de Seguridad.

    Finalmente, Cordero enfatizó que desde el gobierno esperan lograr aprobar esta reforma durante la actual administración. “Es conveniente que el próximo período legislativo y la próxima administración tengan este tema resuelto. Yo creo que es conveniente para el país, es una reforma indispensable y es conveniente también para que la próxima administración pueda iniciar su gestión en materia de seguridad pública con este tema resuelto”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:SeguridadGendarmeríaOperación ApocalipsisLuis CorderoReforma a Gendarmería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    ISP alerta por venta de pastillas bronceadoras sin autorización sanitaria

    Copiapó: sorprenden a camionero con cerca de 900 kilos de marihuana en la Ruta 5 Norte

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Prisión preventiva para dos acusados por homicidio en Limache: uno de ellos es primo de autor del crimen de Ámbar Cornejo

    Lo más leído

    1.
    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    2.
    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    3.
    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    4.
    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    5.
    Venezuela y candidatura de Bachelet a la ONU: parlamentarios difieren sobre posturas de Kast

    Venezuela y candidatura de Bachelet a la ONU: parlamentarios difieren sobre posturas de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”
    Chile

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026
    El Deportivo

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Un contraste de estilos: el nuevo duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y su rivalidad con el Getafe de José Bordalás

    El mercado abre sus vitrinas: los primeros movimientos en la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad