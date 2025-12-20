Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

Tras los alcances que ha mostrado la llamada Operación Apocalipsis, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció que el gobierno ingresará a principios de enero una reforma constitucional que permita a Gendarmería pasar a depender directamente del Ministerio de Seguridad Pública .

Esta semana, una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la captura de 44 funcionarios de Gendarmería que operaban en una red de corrupción al interior de las cárceles. La investigación determinó que estos individuos ingresaban por el sector de encomiendas elementos prohibidos que después repartían a los internos tras el pago de sobornos.

Luego de darse a conocer esta situación, el gobierno anunció que llevaría una reforma constitucional que permitiera traspasar la responsabilidad sobre la institucional al Ministerio de Seguridad Pública.

“Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia, en una nueva institución a cargo de esta materia", explicó esta semana el Presidente Gabriel Boric.

Así las cosas, durante la tarde del viernes, Cordero entregó más detalles respecto al proyecto y la discusión legislativa que se generará próximamente al respecto.

“En las próximas dos semanas nosotros tenemos receso legislativo, el Congreso no va a funcionar ni la próxima semana ni la subsiguiente, por las festividades de final de año, pero comienza a partir de la primera semana de enero, el 4 o el 5 de enero , y para esa fecha la reforma constitucional va a estar ingresada“, detalló el ministro durante una entrevista con CNN Chile.

“Es una reforma indispensable, necesaria, una necesidad hace muchísimos años en nuestro país, que han tratado de llevar a cabo muchos gobiernos y que el período que nosotros tenemos para resolver esto, como se ha conversado con las distintas bancadas, es durante el mes de enero, de modo que la próxima administración, cuando arribe, tenga este problema resuelto desde el punto de vista de la dependencia y simplemente quede la implementación”, agregó también el jefe de la cartera de Seguridad.

MARIO QUILODRAN/ATON CHILE

Respecto a las inquietudes exhibidas por el director de Gendarmería, Rubén Pérez, frente a los posibles cambios que podría acarrear esta reforma, Cordero explicó que “este cambio estructural no significa ninguna pérdida de beneficios ni de derechos”.

“Por el contrario, son estatutos legales, más bien el hecho de basar a ser una institución de orden y seguridad pública le da una connotación distinta y probablemente una dimensión de derecho algo más robusta de la que tienen en la actualidad. Lo que sí tiene un efecto que es inmediato y es que las instituciones de orden y seguridad pública, de acuerdo a la ley, no pueden tener asociaciones de funcionarios ¿Lo cual es obvio, no? Usted no puede tener sindicatos con armas. Y esa es la razón, ese es uno de los impactos directos", detalló el ministro de Seguridad.