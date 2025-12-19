Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

En el 12º Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló este viernes la primera jornada de la audiencia de formalización los 47 gendarmes y 23 civiles implicados en la red de corrupción que operaba en cárceles y que fue desbaratada en el marco de la llamada Operación Apocalipsis.

La Fiscalía Metropolitana Occidente investiga a los detenidos como autores de los delitos de asociación criminal, soborno, cohecho simple y agravado, además de lavado de activos.

Por la cantidad de imputados, la audiencia se desarrolló en dos salas y el juez Francisco Ramos Pazó decidió, por motivos de seguridad, mantenerlos esposados.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, describió la forma en que operaban los gendarmes y civiles indagados.

Pastén dijo que la indagatoria permitió identificar en distintos penales “la existencia de varias organizaciones de sujetos que, con diversidad de roles y acción sostenida en el tiempo, a través de un entramado de corrupción, conforman un sistema criminal que cobra y controla el tráfico de bienes y servicios ilegales o controlados reglamentariamente”.

El Ministerio Público no culminó su exposición de hechos y debe continuar este sábado.

Tras esto, se discutirán las medidas cautelares.

La audiencia se retomará a partir de las 10.00 horas y los imputados quedarán detenidos en tránsito.

“A las 10 de la mañana vamos a reiniciar la audiencia con lo que queda pendiente todavía de formalización y se van a dar los ingresos correspondientes a las sugerencias que entregó Gendarmería de Chile para efectos de la custodia y el resguardo de los imputados”, indicó el juez.