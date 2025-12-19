SUSCRÍBETE POR $1100
    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    La audiencia se retomará a partir de las 10.00 horas. El Ministerio Público debe concluir su exposición y el tribunal tendrá que pronunciarse sobre las medidas cautelares.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el 12º Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló este viernes la primera jornada de la audiencia de formalización los 47 gendarmes y 23 civiles implicados en la red de corrupción que operaba en cárceles y que fue desbaratada en el marco de la llamada Operación Apocalipsis.

    La Fiscalía Metropolitana Occidente investiga a los detenidos como autores de los delitos de asociación criminal, soborno, cohecho simple y agravado, además de lavado de activos.

    Por la cantidad de imputados, la audiencia se desarrolló en dos salas y el juez Francisco Ramos Pazó decidió, por motivos de seguridad, mantenerlos esposados.

    El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, describió la forma en que operaban los gendarmes y civiles indagados.

    Pastén dijo que la indagatoria permitió identificar en distintos penales “la existencia de varias organizaciones de sujetos que, con diversidad de roles y acción sostenida en el tiempo, a través de un entramado de corrupción, conforman un sistema criminal que cobra y controla el tráfico de bienes y servicios ilegales o controlados reglamentariamente”.

    El Ministerio Público no culminó su exposición de hechos y debe continuar este sábado.

    Tras esto, se discutirán las medidas cautelares.

    La audiencia se retomará a partir de las 10.00 horas y los imputados quedarán detenidos en tránsito.

    “A las 10 de la mañana vamos a reiniciar la audiencia con lo que queda pendiente todavía de formalización y se van a dar los ingresos correspondientes a las sugerencias que entregó Gendarmería de Chile para efectos de la custodia y el resguardo de los imputados”, indicó el juez.

    Más sobre:Operación ApocalipsisGendarmeríaFiscalía Occidente

