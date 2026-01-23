Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

Un incendio se produjo durante la mañana de este viernes en la intersección de Territorio Antártico con Pardo Villalón en la comuna de Lo Prado, y dejó un saldo de 10 casas afectadas y dos bomberas heridos.

Aún no se conocen las causas que iniciaron el siniestro. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal categorizó la emergencia como tercera alarma debido a la cercanía con un depósito de cilindros de gas.

Bomberos Quinta Normal trabajando en TERCERA ALARMA de INCENDIO estructural, Territorio Antártico y Pardo Villalón, Lo Prado https://t.co/saMZKy9Kjd pic.twitter.com/LBNcSMdHUf — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) January 23, 2026

Según señaló el comandante de Bomberos de Quinta Normal, Jadhi Henríquez, los funcionarios contuvieron el fuego y evitaron que se propagara a dicha instalación de gas.

Adicionalmente, informó que dos bomberas resultaron lesionadas tras caer durante el operativo. Las mujeres fueron trasladadas a centros asistenciales rápidamente.

En esa misma línea, detalló hay 10 casas afectadas por el incendio: “seis viviendas afectadas directamente y cuatro indirectamente”.

El operativo se dificultó debido a los grifos del sector, ya que solo tenían un alimentador, lo que mermó la capacidad de entrega de agua.

Asimismo, la presencia de vecinos del sector durante el combate del incendio entorpeció el trabajo de Bomberos, pues los funcionarios debían cerciorarse de cuidar la integridad de las personas durante el operativo.