Intendente Guevara por aniversario del 18-O: “Ojalá no tengamos destrucción de la ciudad, es antidemocrático manifestarse violentamente”

El domingo se cumple un año del inicio del estallido social. Es por ello que las autoridades se encuentran planificando medidas ante las manifestaciones que puedan registrarse en distintos puntos del país.

Esto, además, luego de que en los últimos días se registraran protestas en diversos puntos de la capital. Por ejemplo, anoche, en Puente Alto se reportaron destrozos y cortes de tránsito.

Hoy el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, señaló que “existe una planificación para esta fecha especial. Obviamente, no la puedo comentar por los medios de comunicación, pero vamos a tener disponibles los recursos materiales y los recursos humanos necesarios para poder resolver los problemas que pudiesen ocurrir el domingo 18”.

“Ojalá no tengamos destrucción de la ciudad, no tengamos violencia, es antidemocrático manifestarse violentamente. El llamado es a quienes lo quieren hacer (manifestarse), que lo hagan en paz. Las consignas, los argumentos, son muy útiles en democracia. La violencia y las piedras, la agresión no lo es”, añadió.

En tanto, el Presidente Sebastián Piñera se encuentra preparando un discurso de cara al aniversario del estallido social. El mensaje, según informó La Tercera, apuntaría a reforzar los ejes en los que ha trabajado el Ejecutivo desde el estallido social.

En La Moneda afirman que la idea del mensaje, que sería antes del domingo, es que sirva para “descomprimir” el ambiente y no para recrudecerlo. Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones del gobierno (Secom) pidió a los ministerios tener “prudencia” con las actividades y con lo que comunican durante esta semana sobre este tema.