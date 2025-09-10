Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena

Este miércoles se produjo el hallazgo de dos cadáveres en avanzado estado de descomposición en una vivienda de la comuna de La Serena, en la Región de Coquimbo.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI), los restos fueron encontrados al interior de un inmueble del sector norte de la comuna, Arrayán Costero, hasta donde llegaron las autoridades policiales para las primeras diligencias investigativas.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios local, señaló que “por instrucción de la Fiscalía Macrozona Norte, nuestros equipos se trasladan al sitio del suceso, en el sector de Arrayán Costero, por el hallazgo de dos cadáveres, uno de sexo masculino y otro femenino. Preliminarmente estarían no identificados".

Asimismo, se señaló que los cuerpos fueron encontrados en estado de descomposición, por lo que también se trabajará con personal del Laboratorio de Criminalística.

“Los cuerpos van a ser enviados al Servicio Médico Legal (SML) para establecer las causas del fallecimiento”, agregó Cáceres.