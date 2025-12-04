Joven universitaria muere tras ser atropellada por bus del transporte público en Valparaíso

Una estudiante universitaria perdió la vida este jueves, luego de ser arrollada por un bus del transporte público en el sector de Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Alcalde Barrios con avenida Playa Ancha, donde según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el conductor de la máquina, por razones que son materia de investigación, realizó un viraje sin advertir que por el paso de cebra demarcado, iba cruzando una peatona, impactándola y arrojando su cuerpo a unos metros de distancia.

El hecho motivó la presencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, quienes fueron quienes recibieron a través de la Central de Comunicaciones (Cenco) el aviso de la emergencia.

Preliminarmente, desde la institución policial señalaron que el operador del microbús no respetó el derecho preferente de paso de la víctima.

En tanto, el chofer fue aprehendido, pero su formalización se pospuso debido a que se amplió el plazo de su detención, a la espera de obtener mayores antecedentes.

La fiscal de Valparaíso, María Loreto Herrmann, detalló que en la jornada se desarrolló solo el control de detención.

“El conductor fue detenido a eso de las 7.30 horas luego de que protagonizara un accidente con resultado de muerte. Es un chofer de locomoción colectiva, que atropella a una peatón, una joven estudiante de la Universidad de Valparaíso , ocasionándole la muerte”, afirmó Herrmann.

En ese contexto, señaló que se amplió su detención por 24 horas y que durante este viernes se realizará la formalización de cargos en su contra.

El sujeto fue identificado como A.F.M.B, quien cuenta con antecedentes penales previos.