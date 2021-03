La tensa sesión del Senado en que Paris y Siches contrastaron sus miradas sobre el manejo de la pandemia

“A diferencia de lo señalado por el ministro de Salud, quiero transmitirle a todos quienes están en esta sesión, que nuestra visión no es auspiciosa, creemos que no tenemos que ser autocomplacientes, que el momento que atraviesa nuestro país es frágil”.

Esta fue la frase con la que la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, inició su intervención en la sala del Senado donde durante esta jornada tanto Siches, como el jefe de la cartera de Salud, Enrique Paris, junto a expertos de universidades nacionales, fueron convocados por la mesa liderada por Yasna Provoste para analizar la evolución y manejo de la pandemia en el país.

Este era el primer encuentro -en este caso virtual porque la doctora presentó vía telemática- que sostenían la presidenta del Colmed y el ministro luego de las polémicas declaraciones que Siches emitió en el podcast “La Cosa Nostra” -palabras por las que pidió ayer disculpas públicas a través de un comunicado- donde calificó de “nefasto” al actual equipo de gobierno en lo vinculado a su relación con la entidad gremial e incluso señaló que “alguien debe pagar las culpas de la pandemia”.

En esta jornada, Siches realizó nuevamente críticas a las medidas adoptadas por el Ejecutivo como el permiso de vacaciones y la comunicación del plan Paso a Paso, entre otras, lo que no dejó indiferente al titular de Salud. “Muchos escriben cartas, y hacen anuncios diciendo que están todos unidos, pero no veo esa actitud aquí en la realidad”, fue parte de la respuesta que emitió el pediatra

Los duros cuestionamientos de Siches

El primero en hablar ante los senadores fue justamente Paris, quien realizó un desglose detallado de las principales cifras de la pandemia y las medidas que ha tomado el gobierno. Terminada la intervención del ministro y tras escuchar una exposición del senador socialista Rabindranath Quinteros, fue el turno de la presidenta del Colmed quien partió expresando que no tenían una visión auspiciosa de la pandemia, por la aparición de nuevas variantes y llamó a no ser “autocomplacientes”.

Además sostuvo que el nivel de ocupación de las camas UCI “es mayor al del invierno anterior” y mostró preocupación por la capacidad de expansión de la red hospitalaria que, según aseguró, es “menor”, principalmente, “por la sobrecarga de los equipos sanitarios”.

Siches también reclamó por el “desfase en las medidas” desde que el Colegio Médico emite una recomendación hasta que éstas se materializan en aplicarse en el país. “Muchas veces hemos tenido que alzar las voces, otras veces sumarnos a otras voces de sociedad científicas, entendiendo que hay consenso en gran parte de ellas con el consejo asesor del propio gobierno”.

La otra crítica que realizó la dirigenta del Colmed fue a la posibilidad que aún tienen las personas de salir al extranjero, a diferencia de las decisiones adoptadas por países europeos de limitar estos viajes, y que implica un riesgo porque permite que ingresen nuevas variantes. “Así también poder hacer una recomendación explícita, que creemos que aunque se ha dicho, no está dentro de la estrategia comunicacional del gobierno, que es la recomendación de que no es momento de viajar al extranjero, sin duda. Y todas las personas que ingresen a nuestro país tienen que seguir con rigurosidad un control (...)”, explicó.

En esta línea, el permiso de vacaciones creado por el Ejecutivo durante la temporada estival tampoco quedó exento de cuestionamientos. “Nosotros montamos la luz de alerta de aquellas regiones que estaban en fase 2. Nos parecía que era poco prudente mantener la movilidad. Bueno, esas fueron las primeras regiones que colapsaron su red sanitaria en el desarrollo de esta ola”, comentó la médica internista.

Siches también lanzó dardos al Plan Paso a Paso. “El Plan Paso a Paso hemos visto que se ha distanciado, a veces vemos al ministro de Economía hacer los anuncios, que van a contrapelo del momento que está atravesando nuestro país, permitiendo actividades de alto riesgo y no permitiendo actividades de bajo riesgo y ello creemos que ha causado una desafección de la ciudadanía con este propio plan”, dijo, y agregó que “el plan le tiene que hacer sentido a las personas”.

“La única forma de contener la pandemia sin usar estos confinamientos, y medidas más globales, es encontrar a los enfermos y asilarlos de forma efectiva y eso lamentablemente no lo estamos haciendo de forma tan buena como lo hacen otros países y eso requiere mejorar la gestión sin duda”, comentó la doctora.

Antes de concluir su intervención, la doctora reconoció que la “comunicación de riesgo no es fácil”, pero reclamó que pese a que el Colmed ha estado disponible para colaborar con el gobierno y mejorar la llegada de los mensajes “tampoco en esto se nos ha abierto una oportunidad de participar”.

La molestia de Paris y su defensa a la gestión del Minsal

La intervención de la presidenta del Colmed duró poco más de 10 minutos y el resto del tiempo fue cedido al Dr. Gabriel Rada, experto convocado por el gremio para continuar el análisis de la pandemia en el país.

Esto molestó rápidamente al ministro Enrique Paris quien reclamó que la invitación se le había cursado solo a él y que de haber tenido la posibilidad también habría traído a los expertos del Minsal para hablar ante los senadores. “Encuentro que aquí no es justo el trato que se nos está dando. Yo tendré que contestar todas las dudas que se han planteado, así que espero tener tiempo para contestarle a todas las personas”, agregó el secretario de Estado.

Avanzada la sesión, Paris tuvo la oportunidad de responder al análisis del Colegio Médico y también a los emplazamientos de los senadores que intervinieron.

“Creen que nadie maneja los datos, que nadie sabe de números, que no hay nadie de epidemiología… Tal como no es mérito del gobierno cuando los casos disminuyan, tampoco es culpa del gobierno que los casos aumenten”, dijo el líder de la cartera de Salud.

Posteriormente sostuvo que “lo que no voy a tolerar, es que digan que nosotros hemos dicho que gracias a la vacuna van a disminuir los casos. Nosotros lo hemos dicho en distintas ocasiones, que no disminuirán los casos hasta que haya un efecto rebaño, y eso se logrará con al menos un 80% de la población vacunada. Así que escuche lo que decimos en las conferencias de prensa, Dr. Rada”, dijo, emplazando al experto invitado por el Colegio Médico.

Junto a esto, también realizó una suerte de mea culpa, donde defendió su gestión y, con ello, la corrección de algunos aspectos en el año que va de pandemia: “A lo mejor ha fallado la comunicación, pero lo reconozco. Quizás no hemos dado las señales adecuadas, pero las hemos corregido”, continuó el ministro.

“¿Creen que no estamos preocupados? ¿Que no nos duele que mueran personas?”, interpeló el Paris a sus detractores. “Muchos escriben cartas, y hacen anuncios diciendo que están todos unidos, pero no veo esa actitud aquí en la realidad. Yo sí llamo a la unidad y a reconocer que hemos cometido errores”, expresó Paris.