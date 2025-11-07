OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Maisa Rojas: “Son preocupantes las voces que niegan el cambio climático y anuncian que nos saldremos de los tratados”

    En su tercera participación como facilitadora en una COP y la última bajo este gobierno, la ministra del Medio Ambiente defiende los avances alcanzados en materia climática por el gobierno, como la implementación de la Ley Marco y la actualización de la NDC. Frente a las críticas por la “permisología” y la ley de sitios prioritarios, asegura que ambas buscan modernizar la gestión estatal y resguardar la biodiversidad sin frenar la actividad productiva.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En medio de su última Conferencia de las Partes (COP) como ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas dice estar despidiéndose de ser gobierno con la convicción de haber consolidado una hoja de ruta ambiental que trasciende a su administración.

    Defiende los avances alcanzados en materia climática, como la implementación de la Ley Marco y la actualización de la NDC -los compromisos del Acuerdo de París que regirán al país hasta 2035- presentadas por el Presidente Gabriel Boric en el Encuentro de Líderes que se realizó este jueves y viernes en Belém do Pará, en pleno corazón del Amazonas en Brasil.

    La ministra participó activamente de las negociaciones en el marco de la COP30, donde los representantes de todo el mundo se juntan para deliberar sobre cómo frenar el cambio climático. Rojas co-lideró, junto a Australia, la mesa de negociación sobre el Plan de Acción de Género.

    “Prácticamente todos los países del mundo participan, y tiene que ser así porque este es un problema global que ningún país puede solucionar solo”, dice la secretaria de Estado.

    Pero la ministra también encarna una paradoja incómoda para el país: es una de las voces más respetadas en los foros internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, pero a la vez una de las más resistidas por los gremios empresariales y algunos sectores del Congreso. Sus críticos la acusan de representar la “permisología” que frena la inversión; ella, en cambio, reivindica una modernización del Estado que busca dar certezas a la industria y proteger la biodiversidad. En ese equilibrio -entre la presión por crecer y la urgencia por cuidar- se juega gran parte del legado ambiental de este gobierno.

    ¿Cuánto pesa en la discusión el hecho de que Estados Unidos no enviara funcionarios de alto nivel y que está en proceso de salir del Acuerdo de París?

    Esta es la segunda vez que EE.UU. se sale del Acuerdo de París, pero también vemos que el mundo sigue avanzando, y que dentro de Estados Unidos muchos de los estados siguen comprometidos con sus acciones.

    ¿Cuál es el legado ambiental de este gobierno?

    Promulgamos la Ley marco de cambio climático el 2022, así que nos ha tocado durante todos estos años implementarla. Y el resultado que resume toda esa implementación es la NDC. Estos son nuestros compromisos, aquí está la ambición de Chile, la hoja de ruta de desarrollo del país por los próximos 10 años.

    Este gobierno partió con una impronta marcada por premisas basadas en lo científico, pero de alguna forma esto se tuvo que ir moldeando según los proyectos que se fueron desarrollando.

    Efectivamente, el gobierno comienza declarándose como el primer gobierno ecologista del país. La Estrategia Nacional del Litio, por ejemplo, es evidentemente una estrategia productiva. Pero es una estrategia que tiene que ver con el cambio climático que tiene otros objetivos también, por ejemplo, dos objetivos ambientales, en los cuales el 30% de los salares van a ir a protección.

    ¿Le incomodó cuando el gobierno firmó el TPP-11? Usted no estaba de acuerdo.

    El gobierno de Chile tiene tratados de libre comercio y la gran mayoría de ellos tienen capítulos medioambientales y han sido importantes para el país. Somos parte de la Convención Marco Cambio Climático, parte de la Convención de Biodiversidad, entramos al tratado de Escazú, ha venido de la mano muy importantemente cuando Chile entra a la OECD y también tiene una manifestación en los tratados de libre comercio, incluyendo el TPP-11, asegurando que el desarrollo del país sea en armonía con el cuidado medioambiental.

    ¿De alguna forma cree que estas negociaciones de proyectos con otros intereses han hecho que el gobierno pierda fuerza en materia medioambiental?

    Creo que las estrategias productivas importantes para el país deben hacerse con el cuidado medioambiental. Por ejemplo, en el caso de la Estrategia Nacional del Litio, ha pasado por consulta indígena. Ha sido bien central el hecho de que esas comunidades han visto que aquí hay un compromiso de protección.

    ¿Teme que un próximo gobierno de oposición pueda retrotraer muchos de estos acuerdos?

    Quisiera ser bien enfática: negar el cambio climático es una mentira y es poner en peligro nuestra propia sobrevivencia en el planeta. Y a mí, como científica y como ministra del Medio Ambiente, me parece grave. Me parece preocupante de que a nivel nacional, donde históricamente hemos tenido un consenso bien amplio, han habido voces en el debate público que niegan el cambio climático, que hacen eco de noticias falsas y que ahora también anuncian que nos vamos a salir de estos tratados. Hoy en día el país tiene una institucionalidad fuerte, que es la ley. Y esa ley la hemos implementado de una manera robusta. Yo espero que esa política se mantenga firme en un próximo gobierno, sea cual sea el signo político que tenga.

    A lo largo de este gobierno le ha tocado recibir críticas de la oposición e incluso del oficialismo por considerarla símbolo de la “permisología”. ¿Considera efectivamente excesiva la burocracia?

    La ley de permisos sectoriales se hace cargo y significa una modernización del Estado muy significativa. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un sistema que funciona con ventanilla única, que tiene plazos, que tiene reglas claras. Y todos los otros permisos, que son los sectoriales, no tenían ventanilla única, no tenían plazo, había que ir uno por uno a buscarlos. Va a ser muy relevante para el país en términos de organización.

    El exministro Marcel dijo en su momento que “las regulaciones y los permisos deberían apuntar a ayudar a que las inversiones se hagan con respeto al medioambiente, más que dificultarlas”. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa a la cartera que lidera. ¿Cree que ha obrado así, dificultando?

    Quisiera dar un ejemplo. Hace poco el Ministerio de Minería estaba celebrando que la Comisión de Evaluación de Atacama había aprobado el proyecto de modernización de una fundición de cobre de Enami, y que se había hecho en tiempo récord. Significa que ese proyecto logró demostrar que cumplía no solamente con la regulación ambiental en general del país, sino que además en una zona que está con altos niveles de contaminación, donde los proyectos tienen que demostrar aún más de que se hacen cargo de esa situación. Un buen proyecto pasa de manera exitosa el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

    Pero hace poco el director de la Sonami dijo, pro ejemplo, que la propuesta de sitios prioritarios intentaba castigar el extractivismo.

    Entendiendo que existan dudas, de que hay que hacer estas cosas con diálogo, de que es bueno aclarar la incertidumbre, nosotros hemos estado disponibles para dialogar de una manera muy directa con todos los gremios y con la pequeña y mediana minería. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Es importante dejar en claro que sitios prioritarios no son áreas protegidas, es un instrumento que tiene como propósito la planificación territorial, que incluya el valor ecológico de estos sitios. Hemos hablado harto de cambio climático, pero también estamos viviendo una crisis de pérdida de biodiversidad, lo que significa en palabras muy concretas que las especies se están extinguiendo.

    ¿No está comprometida entonces la actividad productiva dentro de esos sitios prioritarios?

    Las actividades que hoy en día existan dentro de esos territorios van a seguir existiendo.

    ¿Qué hará después de que finalice este gobierno?

    En este momento estoy concentradísima con terminar el mandato. Además, soy académica de la Universidad de Chile, así que a partir de marzo del próximo año vuelvo a mis actividades docentes.

    Más sobre:COP30Maisa RojasMedioambienteBelémCambio ClimáticoPermisologíaTPP11

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: defensa de Vargas y Lagos cuestionan que Codelco intervenga durante formalización

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    Desde el caos en una feria de emprendedores a autos hundidos: las consecuencias más sorprendentes de la lluvia en la RM

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Frente Amplio le prohíbe a Ripamonti reunirse con candidatos que compiten con el partido

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    4.
    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    5.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia
    Chile

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    Desde el caos en una feria de emprendedores a autos hundidos: las consecuencias más sorprendentes de la lluvia en la RM

    Del dato al propósito
    Negocios

    Del dato al propósito

    Industria chilena de videojuegos eleva sus exportaciones en 2025: Estados Unidos, Hong Kong e Irlanda son los principales destinos

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago
    Tendencias

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Torneo al día: las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Torneo al día: las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    Sin margen de error: Fernando Ortiz suma a Marcos Bolados al ataque de Colo Colo para desafiar a Unión Española

    Por arreglo de partidos: detienen a 17 árbitros y al presidente de un club en Europa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado
    Cultura y entretención

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    Frente a frente: Jeanette y Franco Simone se presentan con show de grandes éxitos en Movistar Arena

    Illapu presenta el primer adelanto de su nuevo disco de versiones de sus clásicos de los ’90

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”
    Mundo

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego