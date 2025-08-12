Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

El Juzgado de Garantía de Valparaíso accedió a la solicitud que hicieron dos de las defensas y un querellante y otorgó 45 días adicionales para el desarrollo de la investigación por el megaincendio de febrero de 2024.

Son nueve los sujetos que fueron formalizados por delitos de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y daño ambiental, por su responsabilidad en el siniestro en el que fallecieron 138 personas.

La Fiscalía de Valparaíso presentó acusación a fines de julio, pidiendo cadena perpetua para todos ellos.

Ante la reapertura de la investigación, el fiscal especializado de Incendios Valparaíso -San Antonio, Osvaldo Ossandón, manifestó que la solicitud hecha por las defensas obedecía a la intención de que se efectúen unas diligencias precisas.

“Para nosotros tenemos el caso cerrado y obviamente la oportunidad de hacer otras diligencias tiene que ver con las peticiones de la defensa y los querellantes. No por peticiones nuestras, por lo tanto, nuestra convicción sigue firme como el primer momento”, indicó.

En esa línea, señaló que se accedió a efectuar las diligencias solicitadas, para garantizar que en este caso “cada parte tenga todas las herramientas que estime para poder llevar a cabo un juicio que sea transparente”.

“La verdad es que hemos aceptado las diligencias. Lo que pasa es que las diligencias no todas han llegado porque la policía también tiene recursos limitados y también hay cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, un teléfono, una compañía telefónica guarda registro de dos años, por lo tanto, si me piden de cuatro años, hay cosas que técnicamente no puedo tener. Si me piden tomarle la declaración a testigos de la defensa, no necesariamente los días van a estar disponibles y no los puedo obligar tampoco. Y efectivamente, si no declaran, así lo informaremos”, adelantó el persecutor.