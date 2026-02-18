Ministra Orellana apunta contra alcalde de Penco por demoras en entrega de ayuda a damnificados

En medio de su visita a la Región del Biobío, la más afectada por los incendios forestales de mediados de enero, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, apuntó a la responsabilidad que tiene el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, para que las ayudas correspondientes lleguen a los damnificados.

En conversación con el medio local Sabes, la secretaria de Estado aludió a las recriminaciones que le hizo uno de los damnificados. “Él estaba muy frustrado legítimamente porque, bueno, perdió su casa. Y ahí yo creo que es importante que así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales”, planteó.

“No ha firmado las órdenes de demolición, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara, no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo", acusó.

Sobre estas decisiones administrativas, Orellana, además, relató que esta jornada volvió a consultar si éstas ya se habían resuelto y notó que “no hay órdenes de demolición autorizadas aún por la Dirección de Obras Municipales, la DOM, que es la que tiene que autorizar eso”.

“Ayer el vecino me increpaba también diciéndome ‘pura burocracia’, pero son importantes, porque el Estado tiene que cumplir ciertos estándares, tiene garantías, tiene responsabilidades, y para que esas garantías se hagan exigibles tiene que tener respaldo, el papelito como se diría. Y por lo tanto yo llamaría al municipio a que si tiene esa premura, que yo legítimamente creo que tiene y que expresa en sus palabras, bueno vamos agilizando los trámites también", instó.

En ese sentido, reconoció que “el gobierno central tiene una tarea”, pero que también es importante que “el gobierno municipal cumpla con sus funciones, y esas funciones no se hacen por la tele, se hacen de acuerdo a los estándares legales”.