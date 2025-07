Municipalidad de Santiago pide la renuncia anticipada de la rectora del INBA tras mala evaluación de desempeño

El municipio de Santiago solicitó la renuncia anticipada a la rectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), María Alejandra Benavides, tras una mala evaluación de desempeño, según fue dado a conocer durante la mañana de este miércoles, 2 de julio.

A través de un documento emitido por la municipalidad de Santiago es que se dio a conocer la mala evaluación desempeño que tuvo la ahora exrectora del INBA, que obtuvo un 56% de aprobación de un 71% necesario.

“Tras el análisis realizado por la evaluadora, la Sra. Benavides obtuvo un 56% de aprobación de su convenio, cifra insuficiente para continuar en su cargo como directora del INBA”, apunta el documento.

Alejandra Benavides asumió el cargo de directora del INBA el 17 de mayo de 2022, y según señala la evaluación, “se evidencian debilidades persistentes en la planificación estratégica, en la definición de criterios pedagógicos comunes y en la articulación efectiva con las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes”.

Además según mencionan, “en el ámbito del liderazgo, se observa una conducción débil del equipo directivo, con escasa articulación interna y limitaciones para movilizar procesos que incidan en la mejora sostenida de las prácticas pedagógicas. Las acciones desarrolladas en torno al proyecto pedagógico y al desafío institucional carecen de consistencia y seguimiento, lo que impide su implementación efectiva como ejes de transformación educativa”

Junto con esto se apunta que “No se evidencia un enfoque sistémico ni una integración clara con el desarrollo socioemocional y los principios de inclusión y equidad que debieran orientar este ámbito” y que “en relación con las tareas ineludibles de carácter normativo y conocidas por todos los equipos directivos, tampoco se constata su cumplimiento”.

Finalmente según apuntan, “se identifican debilidades en la preparación y gestión de estas tareas, incluso considerando la situación excepcional vivida por el establecimiento, que derivó en el retiro de documentación institucional por parte de la Fiscalía tras un hecho trágico ocurrido en la comunidad escolar”.

“No cumplió”

El alcalde Mario Desbordes (RN), señaló al respecto que “todo funcionario público que asume un cargo por ADP o en el proceso del servicio civil suscribe un convenio de desempeño donde se establecen metas, objetivos, etcétera. Estos convenios deben ser cumplidos, de lo contrario la persona no está rindiendo lo que se acordó y para lo que postuló. En ese contexto, la ex directora del INBA a estas alturas es una de las personas que al analizar los convenios de desempeño, se analizaron todos, no cumplió”.

De acuerdo a lo que agregó, “La persona que analiza estos convenios, que hace estos procesos es una funcionaria de carrera que lleva décadas en la municipalidad y en la dirección de educación, insisto, los análisis se hacen con criterios objetivos, no es una decisión subjetiva y en ese marco se tomó la decisión entonces, al no haber cumplido estos convenios, de poner término al contrato de la ex directora del INBA.

Benavides presentó una demanda de tutela laboral en contra del municipio encabezado por Desbordes ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por daño psíquico.

Según apuntó el alcalde, “Ella tiene por supuesto todo el derecho del mundo a ejercer todas las acciones legales que estime conveniente, pero desde el municipio y en el caso del alcalde que habla como sostenedor, estoy muy tranquilo de que la decisión se ajusta 100% a derecho”.

La persona encargada de realizar la evaluación fue Inés Aqueveque, quien realiza esta labor para la DEM desde marzo de 2023, y quien se desempeño en el pasado como docente, inspectora y directora del Liceo 1 Javiera Carrera y directora reemplazante en el Liceo Libertadores de Chile.

Procesos de Evaluación

La primera evaluación que tuvo Benavides fue en el año escolar 2023, proceso que culminó con un 77,62%. Posteriormente en diciembre de 2024, en una nueva evaluación es que Benavides obtuvo un 36% de aprobación en su gestión.

Tras una serie de citaciones, según apunta el documento, “a petición de la propia directora Benavides, la DEM puso a su disposición a una funcionaria con dedicación exclusiva para que la acompañara en la búsqueda de los antecedentes y documentos requeridos para realizar su apelación. Esto, de hecho, significó que la Sra. Benavides concurriera en distintas ocasiones al establecimiento, dentro del plazo de apelación que se le otorgó”, agregando que ingresó su apelación el 19 de junio incorporando 242 archivos.

Según agregan, de estos alrededor del 50% no fueron parte de la evaluación debido a que se encontraban con información incompleta, errónea o sólo contenían pantallazos de WhatsApp entre otros problemas.

Tras el nuevo análisis es que la evaluación subió a un 56% resultando de todas formas en una aprobación inferior a la requerida.