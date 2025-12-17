Operación Apocalipsis: se entrega gendarme investigado y buscan a otros tres en la Región Metropolitana

Otro gendarme, identificado como Juan Gutiérrez Acuña, se entregó este miércoles, apuntado como integrante de la red de corrupción en las cárceles.

Con ello suman 45 los funcionarios penitenciarios aprehendidos en la denominada Operación Apocalipsis.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público buscan concretar la detención de otros tres gendarmes que son blanco de interés investigativo en la Región Metropolitana.

El operativo dado a conocer este martes incluyó un despliegue en recintos penitenciarios en siete regiones del país y se detuvo también a 22 civiles.

Los funcionarios penitenciarios estaban coludidos con esas personas para el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles.