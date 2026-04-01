Abogado de Galvarino Apablaza tras orden de detención: “No hay extradición que cursar, lo que están haciendo es ilegal”

El abogado que representa a Galvarino Apablaza en Argentina, el letrado Rodolfo Yanzon, aborda con La Tercera la situación del exfrentista quien está procesado por la justicia chilena por ser el autor intelectual del homicidio del senador UDI Jaime Guzmán.

Si bien el juez Ariel Lijo, quien oficia por sorteo como titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, tenía asignada la causa y estaba estudiando los antecedentes del expediente para dictar el cúmplase, este miércoles- justo cuando se conmemoran 35 años del atentado contra el líder gremialista- la causa tuvo movimientos.

Esto debido a que fue la jueza María Servini de Cubría, una de las magistradas de más antigüedad en la jurisdicción federal penal, quien aprovechó una ausencia de Lijo para dar curso a la detención.

Yanzon es de la idea de que no se puede dar luz verde al proceso para traerlo de vuelta a Chile para enfrentar a la justicia ya que ese proceso culminó cuando Argentina concedió hace varios años la calidad de refugiado. Algo que el gobierno del presidente Javier Milei -a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare)- le quitó hace algunas semanas. Una decisión que Apablaza pretende impugnar con un recurso extraordinario, pendiente de ver su admisibilidad, ante la Cámara Contenciosa Administrativa.

Por eso Yanzon asegura que el Estado chileno y el argentino “quieren violar la Convención de Refugiados haciéndole un regalo a Kast. Quedarán con las ganas”. En una breve entrevista con este medio, concedida por escrito, entrega sus primeras reacciones a lo ocurrido esta jornada.

¿Está al tanto de la dictación de la orden de detención por parte de la jueza María Servini de Cubría?

Sí, quien no tiene idea del caso. Se trata de una sucia jugada del gobierno.

¿Tiene esa jueza facultad para emitir esa orden de detención? ¿Por qué lo hace ella y no el juez Ariel Lijo quien estaba estudiando el expediente?

Por ausencia momentánea, puede hacerlo, pero no debió por ser un tema delicado en el que está en juego una institución esencial como el refugio.

La policía fue a buscar a Apablaza a su domicilio, el que fijó ante el tribunal, pero no está. ¿Se fugó?

Apablaza no tiene ninguna restricción a su movilidad.

¿Pretenden entregarse a la autoridad policial para dar curso a la extradición a Chile?

No hay extradición que cursar, lo que están haciendo es ilegal. Algo que no sorprende de dos gobiernos autócratas.