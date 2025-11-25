PDI detiene a seis funcionarios en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes

La Policía de Investigaciones informó la detención de seis funcionarios de la institución en el marco de un proceso investigativo que lleva a cabo el departamento V de Asuntos Internos y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente por los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y contrabando.

“En razón de estos hechos, existe un sumario en curso en contra de los imputados, quienes fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones”, añadió la PDI en un comunicado que firma la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos. Además, se dispuso a trámite su desvinculación de la institución.

Los seis policías detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía respectivo este miércoles.

“La Policía de Investigaciones de Chile seguirá colaborando con la investigación, lo que se enmarca en la política de transparencia ante hechos que revisten características de delitos y se encuentren involucrados funcionarios de nuestra institución. Esto demuestra que los procesos de control e investigación son rigurosos y estrictos, sin importar a quienes estén dirigidos”, agregó.