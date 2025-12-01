Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

En la comuna de Padre Las Casas, se constituyó el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa.

El juez encabezó diligencias enmarcadas en el Plan Nacional de Búsqueda, relacionadas con inhumaciones ilegales en el sector de Coyahue.

El lugar para los trabajos, se determinó tras una fijación planimétrica y fotográfica.

“Estamos en el sector de Coyahue de la comuna de Padre Las Casas, lugar al que habíamos venido con anterioridad identificando con precisión, de acuerdo a los antecedentes, los sitios de interés. Los peritos del Servicio Médico Legal, con apoyo de Vialidad, trabajan ayudados por una retroexcavadora, y con paciencia estamos trabajando para ver si aparece alguna pieza ósea”, indicó desde el lugar.

En el despliegue, también, se contó con la participación de un actuario judicial, peritos del SML, funcionarios y peritos de la Policía de Investigaciones, profesionales del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de la Subsecretaría de Obras Públicas y Sernageomin.

Además, acudieron representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.