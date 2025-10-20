Prefectura Aérea de Carabineros traslada órgano vital en vuelo humanitario hacia Viña del Mar

La Prefectura Aérea de Carabineros realizó un vuelo especial este lunes para concretar el traslado urgente de un órgano vital en coordinación con el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

La operación tuvo como destino el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

En ese lugar, un equipo médico esperaba la llegada del órgano para proceder a operar a una menor de edad que aguardaba un trasplante.

La misión, ejecutada bajo estrictos protocolos de coordinación interinstitucional, permitió cumplir con los tiempos críticos que este tipo de procedimientos exige, destacaron desde la policía uniformada.

El operativo aéreo desarrollado evidencia la permanente disposición del personal policial para colaborar en acciones que trascienden lo operativo, contribuyendo de manera directa al bienestar y esperanza de las familias chilenas, señalaron en la institución.