Presidente Boric participó en ceremonia por los 160 años de Bomberos: agradeció labor de los voluntarios durante incendios forestales

La mañana de este sábado en la Elipse del Parque O’Higgins se celebraron los 160 años del Cuerpo de Bomberos de Santiago. A la ceremonia asistió el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández; y el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Pablo Cortés.

El Mandatario fue el encargado de cerrar la ceremonia, y en sus palabras fue enfático en el apoyo a la institución recalcando el aumento de presupuesto a Bomberos en la última partida presupuestaria.

También hizo un llamado al Congreso para la aprobación del proyecto de ley que permite que las acreencias bancarias no reclamadas sean asignadas a Bomberos, ya que actualmente pasan al fisco. “El día lunes no me cabe duda que se aprobará en el Congreso el proyecto de ley que permitirá que la institución reciba y distribuya las acreencias bancarias vencidas, quedando así listo para ser promulgado y facilitar su labor”, manifestó.

Boric finalizó su discurso destacando la labor de los voluntarios: “Chile es un país de catástrofes y de la catástrofe viene la mano del dolor, pero también la resiliencia y de la resiliencia la esperanza. Ustedes representan eso valores íntegramente, son el orgullo de la patria”.

En la actividad se hicieron representaciones de las distintas formas de trabajo y herramientas de la institución. Además, se realizó un reconocimiento a los voluntarios que participaron en el combate de los incendios forestales que afectaron a la región del Ñuble, Biobío y La Araucanía durante este verano, donde se registraron 26 personas fallecidas y más de 400.000 hectáreas comprometidas. También hubo un minuto de silencio para la mártir de la 3ª Compañía de Bomberos de Yobilo, Yesenia Muñoz.

Desde Bomberos anunciaron la reciente incorporación de más de 1.200 voluntarios y 50 nuevos vehículos.