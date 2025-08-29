Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Hace más de un año funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Occidente comenzaron a investigar un clan familiar dedicado al tráfico de drogas. Los operativos culminaron con varios allanamientos donde se detuvo a 19 personas.

El subprefecto Juan Pardo, jefe de la Bicrim Cerrillos, explicó que ayer jueves se efectuaron 30 allanamientos en distintos domicilios de las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, María Pinto, Curacaví y Lampa.

La organización criminal tenía su base de operaciones en la Villa Francia de Estación Central. De hecho, en esa comuna se allanaron 22 domicilios. Desde ahí los delincuentes traficaban drogas y fueron “tomando posesión territorial y expandiéndose a otras comunas”.

El subprefecto explicó que con el dinero obtenido del comercio ilícito, la familia compró propiedades. Una de ellas es una parcela ubicada en María Pinto, la que “mantenía una especie de búnker subterráneo donde realizaban sus reuniones”.

Los encuentros ”fueron detectados por nuestra investigación y es así que logramos poner a disposición de los tribunales a 19 personas por estos delitos, que tienen relación con infracción a la Ley de Drogas, Ley de Armas, Asociación Criminal y también se hizo el levantamiento patrimonial para el lavado de dinero “, sostuvo la autoridad policial.

Además, las autoridades destacaron la colaboración de los vecinos del sector, señalando que “este proceso investigativo nace de las denuncias seguras de los ciudadanos de la misma Villa Francia”.

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, valoró el resultado de las investigaciones y aseguró que las diligencias “no han terminado".

“El aspecto patrimonial es el que viene ahora. Esto tiene una arista de lavado de activos que es la que se empieza a desarrollar y implementar a partir de esta muy buena operación de parte de la Policía de Investigaciones”, señaló.