Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

El fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, afirmó que la razón de su renuncia al Ministerio Público fue por “persecución” y “espionaje clandestino” en su contra de parte del fiscal regional de la zona, Juan Castro Bekios, mientras realizaban la indagatoria en el caso ProCultura.

En conversación con T13 Radio, Ríos se refirió a su renuncia presentada el pasado lunes al Ministerio Público, tras haber denunciado a su superior por maltrato laboral, a fines del año pasado.

“Básicamente tienen que ver con una serie de fenómenos que, a mi juicio, representaban un patrón de persecución, aislamiento, hostigamiento en mi contra, que aún desconozco los motivos. Situaciones tan claras como espionaje clandestino en mis actividades laborales”, acusó Ríos.

“Hubo aislamiento en mi toma de decisiones, desautorización de decisiones, control poco transparente a través de mensajes, instrucciones contradictorias, y básicamente un silencio jerárquico que nunca entendí“, agregó.

El persecutor, quien terminó con más de 20 años de trayectoria en el Ministerio Público, sostuvo que los temas conversados con su equipo eran vertidos en correos electrónicos que se remitían internamente en la institución.

Según afirmó, a sus espaldas, mientras él estaba a cargo de la investigación, se solicitó “bajo reserva a otra funcionara que emitiera informes del caso ProCultura”.

Adicionalmente, señaló que no atribuye aquellas actitudes a su gestión investigativa en el caso. Sin embargo, aún desconoce los motivos, dijo.

Por otro lado, se refirió al reciente rechazo del desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, y a las declaraciones del abogado defensor, Ciro Colombara, que afirmó que la Fiscalía gestó “una acusación falsa” y cometió errores “gravísimos”.

Santiago, 17 de febrero de 2026. La Corte de Apelaciones de Santiago revisa la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Ciro Colombara en la imagen. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Esa afirmación de que el Ministerio Público crea casos está absolutamente alejado con la legalidad y con los principios que, en mi opinión, se han mantenido por todos los fiscales regionales, los fiscales adjuntos, los equipos, los abogados asistentes, los analistas que han podido desarrollar este caso", señaló Ríos.

En tanto, respaldó el trabajo de la Fiscalía en torno al caso que lideró hasta diciembre, cuando presentó licencia médica. “El Ministerio Público con tres fiscalías regionales realizó un gran trabajo investigativo y de recopilación de antecedentes”.