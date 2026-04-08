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    Senado repudia agresión contra la ministra Lincolao en la Universidad Austral

    La Cámara Alta señaló que lo ocurrido en el plantel "vulnera los principios básicos de convivencia democrática".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Mesa del Senado condena agresión a ministra Lincolao.

    El Senado de la República expresó la tarde de este miércoles su repudio a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, al interior de la Universidad Austral, en el campus Isla Teja, de la ciudad de Valdivia.

    Fue durante una actividad de inauguración del año académico que la secretaria de Estado realizó una presentación sobre los lineamientos de su cartera. Sin embargo, en el exterior, un grupo de estudiantes protestaba por la presencia de la autoridad, obligándola a mantenerse en el recinto por alrededor de tres horas antes de poder evacuar.

    Sin embargo, en el momento de salir del recinto, Lincolao fue insultada y agredida por los manifestantes, lo que fue condenado por el gobierno, que anunció la presentación de una querella criminal por el delito de atentado a la autoridad.

    En esa línea, desde la Cámara Alta emitieron una declaración condenando lo ocurrido.

    “El Senado de la República expresa su total rechazo a las acciones de violencia sufridas hoy por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, al interior del campus de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia”, sostiene la comunicación.

    A renglón seguido agregan que “la Sala del Senado acordó por unanimidad expresar con claridad, a través de la mesa de la Corporación, su repudio a todo tipo de violencia contra una autoridad política; así como manifestar su solidaridad con la ministra Lincolao, quien vio afectada su seguridad e integridad".

    En ese contexto, el Senado agrega que lo ocurrido en una universidad tradicional “vulnera los principios básicos de convivencia democrática y el respeto a las instituciones, especialmente en recintos de educación superior, y nos deben llamar a la reflexión como país”.

    Más sobre:Ximena LincolaoUniversidad AustralValdiviaAgresiónAutoridadSenadoRepudio

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