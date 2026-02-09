SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Bachelet a la ONU: ¿Una jugada de póker?

    Iris BoeningerPor 
    Iris Boeninger
    Bachelet a la ONU: ¿Una jugada de póker? Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Algunos han calificado como una jugada inteligente, incluso brillante, la decisión de Gabriel Boric de presentar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, asegurando previamente el apoyo de países relevantes como México y Brasil. Pero cabe una pregunta incómoda: ¿Inteligente para quién? Desde luego, no para Chile.

    Una candidatura de esta naturaleza exige algo más que respaldos externos, exige legitimidad interna. Cuando un país postula a una figura a un cargo de esta magnitud, el consenso transversal no es un adorno diplomático, es la base de su credibilidad. Los procedimientos importan tanto como los nombres; se requiere consultas internas amplias, coordinación con el gobierno entrante y una estrategia diplomática de largo plazo. Gobierno y oposición deben respaldarla como política de Estado, no como la última jugada de un mandato que se extingue. La fortaleza de una postulación no radica solo en la trayectoria de la persona propuesta, sino en la señal institucional que entrega el Estado que la respalda. Solo así se proyecta continuidad y confiabilidad ante la comunidad internacional.

    Ese consenso, además, no podía darse por supuesto. Michelle Bachelet es una figura de relevancia internacional, pero en la política chilena no ha sido un factor de unidad transversal en los últimos tiempos. Su liderazgo ha estado asociado a adhesiones intensas y también a divisiones profundas. Pretender que su nombre ordenaría un respaldo unánime sin un trabajo político previo interno es desconocer esa realidad.

    Se optó por conversar hacia afuera y dejar el debate hacia adentro para después, o para nunca. Más que fortalecer la postulación, se instala la sospecha de instrumentalización política doméstica justo cuando se requería despejar cualquier sombra.

    La política tiene una doble obligación de ejemplaridad. Primero, porque su ausencia erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Segundo, porque las élites marcan estándares de conducta que se irradian al resto de la sociedad. Cuando se relativizan las formas en decisiones de alto interés nacional, el mensaje es que los procedimientos y los consensos son secundarios frente a la conveniencia del momento.

    Chile ha construido durante décadas una reputación de responsabilidad institucional, diálogo entre gobiernos salientes y entrantes, y manejo cuidadoso de políticas que trascienden un período presidencial. Esa cultura de Estado es un activo estratégico. Debilitarla por apuro o cálculo es un costo que el país paga mucho después de que la coyuntura política ha pasado.

    Este episodio revela, además, la dificultad de construir consensos internos incluso en materias que exigen altura de miras. Y si no somos capaces de acordar una estrategia común para representar al país en el escenario internacional, ¿cómo enfrentaremos unidos los problemas urgentes que afectan a los chilenos?

    En ese sentido, las formas no son un detalle, son parte del fondo. Cuando se debilitan las formas, se debilita el Estado. Y eso, al final, lo pagan los ciudadanos.

    Por Iris Boeninger, economista y exembajadora

    Más sobre:Michelle BacheletONUEstado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Lo más leído

    1.
    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    2.
    ¿En qué están pensando las principales escuelas de negocios en el mundo?

    ¿En qué están pensando las principales escuelas de negocios en el mundo?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”
    Chile

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones
    Negocios

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos
    El Deportivo

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre
    Mundo

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?