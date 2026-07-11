Bomberos de Chile en Venezuela

Después de que dos terremotos devastaran Venezuela, 45 bomberos y bomberas del grupo USAR de Bomberos de Chile dejamos trabajos, familias y nos trasladamos en aviones de la FACH a La Guaira, con 12,5 toneladas de equipamiento, autonomía total —campamento, agua y alimentación— para no solicitarle nada a un país en emergencia.

Encontramos más de 800 edificaciones colapsadas, una emergencia en cada rincón. Trabajamos día y noche junto a rescatistas venezolanos: evaluamos sectores completos, edificio por edificio, levantamos informes estructurales que guiaron a otros equipos, contuvimos con expectativas honestas a familias que buscaban a los suyos, y aportamos personal bilingüe a la célula que coordinó la respuesta internacional bajo el estándar de Naciones Unidas, liderada por un bombero chileno.

La misión culminó con el rescate de Hernán Gil, un guardia atrapado bajo ocho pisos colapsados. Lo ubicamos triangulando con sonar, excavamos un túnel y al quinto día una sonda permitió hidratarlo. Esto nos dio más tiempo para las operaciones de rescate. Cuando ese túnel se volvió inviable, nos aliamos con el equipo USAR de Florida USA, que excavó otro perpendicular mientras sosteníamos su vida por el primero. Al octavo día, Hernán pudo gatear solo hacia la luz: el último rescate con vida documentado en La Guaira.

Pero ese rescate no es solo nuestro. Éramos 3.300 rescatistas de 60 equipos internacionales funcionando como un sistema, y los 14 rescates logrados nos pertenecen a todos, incluidos los equipos que volvieron a casa sin ninguno y cuya cobertura hizo posible el nuestro.

Volvimos con una convicción: las capacidades que Chile construyó sobre sus propias cicatrices —cultura sísmica, ingeniería, un voluntariado que en 2017 se convirtió en el primer equipo USAR de Latinoamérica clasificado por Naciones Unidas— valen más cuando se comparten. Ponerlas al servicio de la comunidad internacional no es un gesto, es devolver la mano y honrar lo que nuestros terremotos nos enseñaron.

Por Cristián Vera, team leader, misión Venezuela USAR, Bomberos de Chile.