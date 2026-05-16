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    Déjà vu peruano

    Augusto Alvarez RodrichPor 
    Augusto Alvarez Rodrich
    Foto: Agencia Andina

    A los chilenos que en la madrugada del día siguiente de la votación del 16 de noviembre conocieron el escrutinio del 100% de las mesas de votación y que dieron a José Antonio Kast como ganador, les sorprenderá que, 28 días después de la votación, los peruanos aún no tengamos un resultado oficial de quiénes disputarán la segunda vuelta.

    El candidato de derecha, Rafael López Aliaga (11,90% del voto válido), no creerá en el resultado oficial y se pasará toda la vida pensando que le robaron la Presidencia.

    El motivo: los graves incidentes que afectaron la instalación de mesas en Lima Metropolitana. López Aliaga no reconoce el resultado, denuncia fraude y exige nueva elección, pero la misión de observadores de la UE y la Asociación Transparencia coinciden en que, pese a las irregularidades, no hubo fraude ni distorsión de la voluntad popular.

    El daño político, sin embargo, es irreparable, pues, aunque carece de argumentos sólidos, un sector político se pasará todo el próximo lustro gubernamental gritando que su origen es fraudulento. El debate parte al país.

    La segunda vuelta del 7 de junio será un déjà vu peruano: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular de derecha (17,14%), competirá en su cuarta segunda vuelta consecutiva contra Roberto Sánchez, del izquierdista Juntos por el Perú (12,04%), quien pretende derrotarla disfrazándose de Pedro Castillo, con los mismos sombreros y eslóganes ricos versus pobres que este usó en 2021 para vencerla con las justas (50,1-49,9%).

    Pero toda elección es una nueva historia. Ni Keiko Fujimori es la misma de hace cinco años, pues hoy parece una política más madura que ofrece corregir errores pasados, ni Sánchez es Castillo, pues carga con una trayectoria ministerial y parlamentaria de un establecimiento político que la gente en general repudia: los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta no sumaron en la primera ni el 25% del voto total.

    El Perú 2026 tampoco es el mismo. La economía está bastante mejor que en 2021, pero la inseguridad pasó del sexto al primer lugar como problema nacional. ¿Quién ganará? El resultado, como en las finales del fútbol, es incierto. El partido no acaba hasta que acaba.

    Por Augusto Álvarez Rodrich, director de A3R.Net.

    Más sobre:Elecciones PerúLT SábadoVotacionesPerúLimaPresidencialesKeiko FujimoriRoberto SanchezAugusto Alvarez Rodrich

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