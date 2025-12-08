Chile necesita un pacto transversal para I+D

SEÑOR DIRECTOR:

Chile no puede seguir operando con una subinversión crónica en I+D que limita su competitividad y su capacidad de transformar conocimiento en bienestar. El reciente Nobel de Economía, que volvió a poner en el centro el valor de la destrucción creativa, nos recuerda que el desarrollo exige renovar sectores, abrir espacio a nuevas tecnologías y aceptar que la innovación implica cambio profundo, no simple continuidad.

A sólo pocos días de conocer al próximo Presidente de la República, este es un momento propicio para acordar un rumbo compartido en ciencia, tecnología e innovación. El país necesita un pacto transversal que trascienda los ciclos políticos y establezca tres compromisos esenciales: aumentar de manera sostenida la inversión hasta alcanzar el 1% del PIB, orientando incentivos hacia la absorción tecnológica; formar capital humano avanzado capaz de llevar soluciones a escala industrial; y habilitar un marco regulatorio pro-disrupción que acelere la transferencia tecnológica, gestione sus efectos laborales y fortalezca la confianza social en el cambio.

Si Chile quiere dar un salto real de desarrollo, debe decidirse a innovar en serio. El momento es ahora.

Rodrigo Ramírez, vicedecano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, U. Central, y Felipe Jara, Director de Desarrollo e Innovación, U. Central