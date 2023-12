Columna de Álvaro Ortúzar: Libros

Durante años, en estas fechas me he permitido recomendar algunos libros. Esta vez, tres novelas y un reportaje. La primera, de Anthony Doerr, (Premio Pulitzer 2015), captura al lector por sus adolescentes personajes, belleza en el lenguaje y tristeza. Se trata de “La luz que no puedes ver”. Marie-Laure es ciega, vive en París con su padre, encargado de las mil llaves de un museo que aloja una piedra preciosa. Él crea una miniatura de las calles para que su hija palpe los detalles y se ubique: postes, alcantarillas, esquinas. La ocupación alemana los hace huir en la pobreza y los separa. Él guarda, para custodiarla, una rara joya. En un punto de Alemania vive Werner, un huérfano dotado de un especial ingenio que los invasores aprovecharon en la guerra. Cruzando los territorios ocupados y a punto de ser destruido Hitler, Werner, ya un vencido soldado adolescente, se topa con Marie-Laure. Su vida cambia en un sentido distinto al evidente. Es decir, mucho más humano e impredecible.

Michel Houllebeq es un autor “de culto”, descarado, imaginativo. En “Aniquilación”, Paul Raison es el asesor de un probable candidato presidencial. La realidad lo sacude con la explosión de un carguero en La Coruña, el atentado contra un banco de semen en Dinamarca, el ataque a una embarcación de migrantes en aguas mallorquinas. Mientras indaga, se enferma de gravedad, mientras a su alrededor se destruye lo que ama, su matrimonio, su padre, sus hermanos. Todo eso en un libro de ácida y actual crítica política, una narración íntima sobre el dolor y, al final, acerca del sentimiento y el amor.

Recomiendo “El Ancho mundo”, de Pierre Lemaitre. Cuando un escritor es inteligente, se nota. Su lenguaje frío, narrativo y en tercera persona y los protagonistas de temperamentos fuertes, despiertan curiosa atracción por lo raros, por mostrar lo negro que hay en toda alma. Una familia francesa de los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial vive entre Beirut e Indochina. Allí solo hay comercio, dinero, venganza y amores complejos. Los franceses siempre han despreciado a los pueblos no europeos y colonizados, que ven como corruptos. A veces, corrompidos por los propios franceses.

Finalmente, una obra que estremece por el trabajo de un magistral reportero es aquella que se adentra en el juicio que se efectuó a los terroristas y colaboradores que asesinaron a 130 personas e hirieron a otras 400, entre otros, en la sala Bataclán, donde tocaban los Eagles of Death Metal en París. Carrère despachaba crónicas semanales de un proceso devastador, en que, por 9 meses, víctimas que sobrevivieron y sus victimarios se ven las caras. El autor dice, estupefacto por la angustia del proceso: “En Francia los juzgan, en Estados Unidos los matan”. Hablamos de “V 13, Crónica judicial”, de Emmanuel Carrère”.

Recomiendo estos libros porque muestran que la realidad y la ficción, desde siempre, casi no se distinguen.

Por Álvaro Ortúzar, abogado