SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Cuando cuidar empieza demasiado temprano

Cristina VioPor 
Cristina Vio
Cuando cuidar empieza demasiado temprano Richard Ulloa / La Tercera.

En el transcurso de estas semanas se conocieron cifras que inquietan. La desocupación femenina sigue siendo mayor que la masculina (INE, 2025), y entre jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, más de la mitad son mujeres. La brecha se amplifica al mirar las causas: dentro de ese grupo, una de cada cinco está fuera de la fuerza laboral por razones familiares permanentes, frente a solo un 2% de los hombres (OCEC UDP, 2025). Detrás de estas estadísticas está el cuidado, que en muchos casos comienza demasiado temprano.

Hay niñas y adolescentes que, al volver de la escuela, en lugar de jugar, descansar o hacer tareas, cocinan, limpian o cuidan a sus hermanos y hermanas menores. Para ellas, lo cotidiano y lo afectivo se confunden con responsabilidad. Lo que debería ser tiempo libre se convierte en horas de cuidado.

La II Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que mide desde los 12 años, confirma que en Chile las mujeres dedican más horas que los hombres al trabajo no remunerado. Este patrón trasciende fronteras. Las adolescentes latinoamericanas cuidan casi una hora diaria más que los varones, y esta brecha se profundiza cuando en el hogar hay niños y niñas menores de 5 años o cuando se trata de familias más vulnerables. A ello se suma que en los hogares donde existe mayor desigualdad en las tareas no remuneradas entre padre y madre, aumenta la probabilidad de que las niñas asuman más responsabilidades domésticas, reproduciendo los patrones de desigualdad en las siguientes generaciones (Unicef, 2024).

Quienes cuidan en la infancia -entre los 8 y 14 años- suelen seguir haciéndolo en la adultez, trazando una trayectoria vital marcada por el cuidado. Lo más grave es que muchas veces ni siquiera se reconocen como cuidadoras, porque el imaginario juvenil se asocia a lo social, lo educacional o lo laboral, y no al cuidado (Injuv, 2024). Así, su experiencia queda invisibilizada. Mientras ese cuidado invisible siga viviéndose como un destino ineludible -por la falta de un sistema de apoyo fuera del hogar o por su naturalización como parte de la vida familiar-, seguirá escondido entre las paredes domésticas y el problema se perpetuará.

El inicio temprano del cuidado arrastra desigualdades que condicionan la vida. Lo que parte como “unas horas no más” termina en estudios interrumpidos, empleos precarios, menores ingresos, menos tiempo propio y mayor desgaste emocional. Mientras ellos crecen con más libertad, ellas cargan con más horas de cuidado.

Avanzar en políticas de corresponsabilidad es urgente, porque lo que está en juego no son solo estadísticas, es el derecho de niñas y adolescentes, especialmente aquellas más vulnerables, a vivir plenamente su infancia y juventud. Debemos sostener el cuidado socialmente para cambiar las trayectorias de las mujeres que vendrán. Porque cuando cuidar empieza demasiado temprano, lo que se interrumpe no es solo el juego; es el futuro.

Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer

Más sobre:desocupación femeninaniñascuidado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios
Chile

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia
Negocios

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U
El Deportivo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”
Mundo

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos