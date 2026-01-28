SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Cuando prohibir parece más fácil que regular

    Por 
    Jamila Venturini
     
    Juan Carlos Lara
    Richard Ulloa.

    Las propuestas legislativas que buscan prohibir el uso de redes sociales a personas menores de 16 años se multiplican, ofreciendo una solución simple a un problema complejo. Los desafíos de este tipo de mecanismos parten por la necesidad de balancear adecuadamente la protección de este grupo con sus derechos de acceso a la información, la educación y la cultura, como también a la libre expresión. A ello se suman desafíos técnicos y jurídicos relevantes para que estas medidas sean efectivas.

    Desde el punto de vista técnico, no existen obligaciones de verificación de edad relacionadas a la conexión a internet o el acceso a dispositivos, aunque distintos contenidos y aplicaciones incluyen indicaciones etarias. Implementar mecanismos de control etario más estrictos implica elegir entre opciones poco efectivas, como la autodeclaración o la declaración por una persona responsable, o excesivamente intrusivas para la privacidad como la entrega de cédula o la biometría. Incluso si se concluyera que la segunda opción es adecuada, la implementación de sistemas de verificación de edad ha mostrado ser frágil, fácilmente eludible, y sin garantías suficientes de seguridad. En síntesis: podría resultar en una exposición aún mayor de quienes se busca proteger.

    Jurídicamente, persisten desafíos para que empresas internacionales cumplan la legislación nacional. Existen distintos ejemplos regionales sobre cómo abordar este tema crítico para los derechos digitales, pero también abundan situaciones de abusos, como decisiones de bloqueo de aplicaciones, con impactos de distinta magnitud. Aunque medidas de este tipo pueden ser legítimas y necesarias, requieren una revisión minuciosa de proporcionalidad, dado su impacto en el ejercicio de derechos fundamentales.

    La prohibición es más compleja en contextos de exacerbada desigualdad, como los de los países latinoamericanos. Si bien las redes sociales no representan la totalidad de internet, las empresas que las controlan han realizado esfuerzos sostenidos para convertirlas en la principal forma de acceder a contenidos en línea, con éxito. En tal contexto, limitar el uso de redes sociales puede sentirse como una prohibición en el uso de internet, especialmente para quienes se conectan por medio de planes de datos limitados, que es el tipo de acceso más común en Chile según datos de la Subtel. Además, limitaciones de acceso implementadas al nivel del dispositivo pueden dificultar el uso legítimo de otras personas en las familias donde el uso de dispositivos (incluso móviles) es compartido, transformándose en una herramienta de exclusión digital.

    Repensar la forma como las infancias y adolescencias usan redes sociales es una tarea crítica y urgente. No solo frente a los posibles abusos y violencias a las que se exponen, sino también por los impactos a su desarrollo integral y al ejercicio de sus derechos, afectados por la recolección masiva de sus datos, la falta de transparencia algorítmica, el diseño manipulativo para retener la atención, la publicidad dirigida, entre otros.

    Un abordaje serio de esta problemática no puede refugiarse en soluciones ilusoriamente fáciles ni eludir discusiones complejas. Es crucial involucrar a los distintos sectores sociales en un debate ampliado sobre la responsabilidad de las empresas de internet, incluidas las familias, las comunidades educativas y las propias infancias y adolescencias.

    Por Jamila Venturini y Juan Carlos Lara, codirectores ejecutivos de Derechos Digitales

    Más sobre:Redes socialesMenores de edadInternetRegulación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Campaña de Desafío Levantemos Chile por incendios ha recaudado 10% de la meta y ya inició entrega de ayudas

    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación
    Chile

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025
    Negocios

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025

    El dólar busca rumbo a la espera de las señales de la Fed

    Las ganancias de Enap se disparan en 2025 y la estatal reporta utilidades por quinto año consecutivo

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”
    Tendencias

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre
    El Deportivo

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre

    “Me están manchando más de lo normal”: Arley Méndez rompe el silencio y defiende su participación en los Juegos Mejorados

    PSG, Barcelona, Inter y Manchester City se juegan la clasificación: las claves del supermiércoles de la Champions League

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”
    Cultura y entretención

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis
    Mundo

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó