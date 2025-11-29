Cuestionario presidencial

En cualquier proceso de selección laboral, antes de confiarle un cargo relevante a alguien se revisa su formación, su experiencia para el cargo, su historial y su capacidad de respuesta.

De Jeannette Jara hemos conocido su origen, su trayectoria meritocrática, su rol como servidora pública y constructora de acuerdos. Además, su programa es bastante claro en cómo lograr los objetivos que se traza, más allá de las diferencias que alguien pueda tener.

En contrapartida, el señor José Antonio Kast, que hasta ahora es el favorito en las encuestas, ha evitado contestar varias preguntas. Tras 16 años en el Congreso sin grandes logros legislativos, y tras un quiebre con su partido político, le siguieron ocho años dedicados casi exclusivamente a viajes y campañas políticas. Por lo que, dado su historial de radicalidad en varios temas de discusión nacional, parece importante que pueda responder de forma clara ciertas preguntas. Dado que hay una probabilidad de que lea esta columna, dejo aquí algunas que pueden ser claves para los años que vienen:

1. Ahora que la Ley de Presupuestos ya pasó y su excusa para no responder se agotó: en caso de ser electo, ¿qué programas concretos piensa cortar para alcanzar el recorte de 6.000 millones de dólares que ha prometido, pese al cuestionamiento transversal de economistas de todos los sectores?

2. Si en su respuesta incluye a los llamados “operadores políticos”, ¿prohibirá los asesores de confianza en los gabinetes ministeriales? ¿Cuántos permitirá como máximo? ¿Pondrá límites a las remuneraciones de cargos de exclusiva confianza? ¿Cuánto, exactamente, pretende ahorrar con eso?

3. Si su respuesta se refiere a los programas mal evaluados, quiero parafrasear al exministro Ignacio Briones, ¿Eliminaría la Subvención Escolar Preferencial o la JUNJI, por estar mal evaluadas?

4. Si decide pasar a la ofensiva y atacar con el condenable abuso de los convenios con fundaciones, ¿qué opinión le merece que el monto más alto investigado por la Fiscalía corresponda a La Araucanía, el único gobierno regional administrado por la derecha? ¿Y qué piensa de que la Fiscalía pida 19 años de cárcel para Mauricio Ojeda, electo diputado luego de que usted le hiciera campaña calificándolo como “el hombre” hace cuatro años?

5. Respecto del alza del costo de la vida y especialmente de medicamentos y bienes esenciales, ¿qué evaluación tiene del rol de Jorge Quiroz en la defensa de empresas que se coludían y abusaban de nuestros compatriotas? ¿Tendría el señor Quiroz un cargo o influencia en la política regulatoria de su gobierno?

6. Usted dijo que “el Congreso no es tan importante” y que su equipo evalúa usar al máximo las potestades administrativas, lo que el rector Carlos Peña interpretó como autoritario e iliberal. Dado que ninguna fuerza tiene mayoría, ¿descarta la idea de ceder o buscar acuerdos transversales? ¿Su plan sigue siendo gobernar principalmente por vía administrativa?

7. ¿Puede garantizar que su gobierno no retrocederá en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la provisión de métodos anticonceptivos y las causales para la interrupción del embarazo?

8. ¿Indultará usted a personas condenadas por delitos de lesa humanidad?

9. ¿Sigue teniendo inversiones o estructuras societarias en Panamá u otros paraísos fiscales? De ser así, ¿cuál sería la política de su gobierno respecto a ese tipo de mecanismos tributarios?

10. Del monto total de disminución en la carga tributaria nacional que propone, ¿qué porcentaje beneficiará al 10% de más altos ingresos?

11. ¿Qué opinión tiene sobre el escándalo de corrupción revelado entre miembros del Poder Judicial, conservadores de Bienes Raíces y otras figuras influyentes? ¿Qué reformas propondría para evitar que redes de ese tipo afecten procesos judiciales o decisiones administrativas?

12. En materia internacional, ¿qué reflexión le merece la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro tras comprobarse su intento de golpe de Estado? ¿Ha estado usted en comunicación con él o con su círculo durante los meses de campaña?

13. Respecto de las Naciones Unidas, ¿seguirá cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 como lo han hecho gobiernos de distinto signo en todo el mundo o escuchará a los sectores extremos que acusan teorías conspirativas en dichos objetivos humanitarios?

Muchas gracias por sus respuestas.

Por Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social.