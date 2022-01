Cuidemos la institucionalidad fiscal

SEÑOR DIRECTOR

Recientemente se ha criticado el financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) que presentó el gobierno para su discusión en el Congreso. Este tipo de análisis es siempre bienvenido ya que es un deber de todos cuidar las finanzas públicas y su sostenibilidad en el tiempo.

La regla dorada de la política fiscal debe ser que gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. Sin embargo, en este caso el gobierno a través de la Dipres presentó no solo un detalle de cómo se piensa financiar dicha iniciativa, sino que también presentó un proyecto de ley en paralelo con modificaciones tributarias que garantizan el financiamiento total de la propuesta en el largo plazo.

Una cosa es que este financiamiento no guste en su composición o en términos de la estrategia legislativa utilizada y otra muy distinta es que no se haya planteado su financiamiento o que los números no calcen como parecen sugerir algunos economistas. Este tema es muy delicado, ya que cuestionar y poner en duda sin mayores argumentos técnicos la propuesta de financiamiento que trabajó la Dipres, puede dañar de manera muy importante la confianza en la institucionalidad fiscal que tanto nos ha costado construir como país. Este es un gran activo de la República y por tanto debemos cuidar la forma y fondo de los cuestionamientos que se hacen, ojalá yendo más allá de la política contingente, teniendo en consideración que van a presentarse en el futuro otros proyectos de seguridad social y que por tanto, es sano cuidar el estándar de la discusión fiscal.

Si la crítica es que no está el financiamiento esto debe demostrarse con los números en la mano. Por lo demás, si el proyecto de la PGU va en la dirección correcta y existen posibles mejoras que se pueden realizar en el plano del financiamiento, se esperaría una crítica constructiva de cómo mejorar dicha arista. Debemos recordar que la mejora de las pensiones es un tema país, que potencialmente puede beneficiar a millones de chilenos y chilenas; por ende, se espera la cooperación de todos.

Rodrigo Montero Pérez

Mauricio Villena Chamorro