SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El bolsillo de payaso

    Camilo FeresPor 
    Camilo Feres

    El fin de todo guante blanco entre los gobiernos entrante y saliente ha marcado la recta final de la administración Boric y, de paso, le pone un nuevo tono a la asunción de la era Kast. Atrás quedan el atemperado discurso del republicano una vez electo; el educado llamado con el Presidente en ejercicio y la republicana primera cita entre ambos. El Mapocho siempre vuelve a Bilbao.

    Pero la decisión de los equipos del Presidente electo de pasar a la ofensiva y la diferenciación con la administración saliente no es sorpresiva y retoma, de hecho, un tono bastante más coherente con el de las huestes republicanas y afines que, en el fondo, no quieren una ceremonia ordenada de traspaso sino un abrupto desalojo. Una idea que no es ni nueva ni muy sofisticada.

    La pregunta es, entonces, por qué José Antonio Kast se decide a abandonar su tono mesurado y conciliador, adquirido tras resultar electo, para reemplazarlo por el modo sin filtros. El efecto lógico de una ruptura de este tipo es la consolidación de los votos duros y la marginación de los blandos. Es probable que, ante el choque de versiones, el 30% irreductible de Boric le crea a él, pero de eso no se deduce que un 70% restante le crea o le encuentre razón a Kast.

    Pero incluso si se tratara de un encuadre de mayorías, la trampa de la polarización es que se cocina a fuego alto, demanda permanentemente más leña. De ahí que resulte curioso el giro de Kast, no porque no tenga motivos para levantar la confrontación y la desconfianza -los episodios a los que se alude para escenificarla son reales y el mal manejo del gobierno de Boric al respecto también-, sino porque no parece tener el tipo para sostener una diferenciación agresiva permanente. No es Milei, tampoco es Trump.

    Por lo mismo, es probable que la explicación no ha de ser buscada en las acciones u omisiones del gobierno saliente sino más bien en la experiencia de estos meses intentando configurar una estrategia de gobierno que concilie las altas expectativas sembradas en campaña con la siempre dura realidad. Lo que ha visto José Antonio Kast y su equipo es una oportunidad para matizar esas promesas, moderar las expectativas y, sobre todo, compartir las responsabilidades.

    Lo que está haciendo Kast y su equipo es coser un bolsillo de payaso, uno del cual poder sacar explicaciones, culpables y trucos para gestionar lo que se viene desde el 11 de marzo en adelante. No es una estrategia para esta semana, sino una para los primeros 90 días de gobierno y por alguna razón su lectura es que requerían para eso a los leales más activados, que es demasiado pronto para dormirlos.

    Ahora bien, si en el plano local la estrategia será más de trinchera, cobra mayor relevancia el viaje del Presidente electo a la cumbre “Shield of the Americas”, un encuentro con lo más granado del universo MAGA y sus acólitos en la región, en el que huelga decir que nadie celebrará su pulsión moderada y donde, por el contrario, se ensalza y premia la altisonancia, la beligerancia y la sumisión.

    Por Camilo Feres, director de Asuntos Políticos y Sociales de Azerta

    Más sobre:KastGobierno entranteEstrategia política

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El repliegue de Claudio Alvarado tras el quiebre Boric-Kast

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Chile marítimo: el despertar de un gigante silencioso

    Chile marítimo: el despertar de un gigante silencioso

    2.
    Carta abierta a jóvenes mujeres profesionales

    Carta abierta a jóvenes mujeres profesionales

    3.
    La paradoja de las promesas vacías

    La paradoja de las promesas vacías

    4.
    El cable chino que trazó la frontera Boric-Kast

    El cable chino que trazó la frontera Boric-Kast

    5.
    Reflexiones sobre el Derecho Internacional

    Reflexiones sobre el Derecho Internacional

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Guerra contra Irán entre las razones de la suspensión del viaje de Marco Rubio a Chile
    Chile

    Guerra contra Irán entre las razones de la suspensión del viaje de Marco Rubio a Chile

    El repliegue de Claudio Alvarado tras el quiebre Boric-Kast

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones
    Negocios

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U
    El Deportivo

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil
    Cultura y entretención

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana