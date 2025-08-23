SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

¿El fin del activismo corporativo?

"Lo que presenciamos no es el fin del activismo corporativo, sino su evolución hacia un modelo geográficamente consciente. Las empresas aprenden que en un mundo multipolar, las estrategias también deben serlo. El activismo no desaparece; se transforma en una herramienta más precisa, calibrada según los contextos donde opera".

Pablo HalpernPor 
Pablo Halpern
default

El activismo corporativo -la práctica de las empresas de tomar posiciones públicas sobre temas sociales y políticos- está experimentando una transformación radical que desafía la narrativa dominante sobre su supuesto declive. Mientras Estados Unidos vive una retirada empresarial sin precedentes de las causas sociales, Europa y América Latina mantienen -e incluso fortalecen- esta práctica, creando un panorama diverso donde las multinacionales navegan estrategias diferenciadas según la geografía.

La evidencia del retroceso estadounidense es contundente. The Conference Board documentó que entre 2024 y 2025 las grandes compañías redujeron drásticamente la exposición pública de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. El uso de estos términos cayó casi un 70% y una de cada cinco empresas eliminó por completo estas dimensiones. Reuters confirmó que más de la mitad de las grandes empresas proporcionó menos datos sobre la composición de sus directorios. El caso Bud Light lo ilustra claramente. Tras la campaña con la influencer transgénero Dylan Mulvaney en 2023, la compañía reportó pérdidas de ventas cercanas a los 395 millones de dólares y la marca cayó al tercer lugar del mercado cervecero estadounidense.

Sin embargo, interpretar esta tendencia como el “fin” del activismo corporativo sería un error. El contraste regional es elocuente. En Europa, más de 230 empresas integran REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI en España, y han implementado políticas de diversidad sin enfrentar boicots organizados. Compañías como BBVA crearon manuales de “estandarización de las diferencias” para toda su estructura, mientras que Vodafone desarrolló programas donde empleados LGBTI+ asesoran a directivos sobre inclusión. En Italia, cuando el CEO de Barilla, el fabricante de pastas más grande del mundo, declaró en 2013 que nunca haría publicidad con familias homosexuales “porque nos gusta la familia tradicional”, la presión desde la sociedad civil y el boicot lo obligaron a crear una junta de diversidad.

En América Latina, Sistema B opera en 19 países promoviendo organizaciones de “triple impacto” social, ambiental y económico, con cientos de firmas certificadas que integran causas sociales como parte de sus modelos de negocio. En México, el 91% de los ciudadanos espera que las empresas asuman posturas sobre problemas comunitarios, según el Barómetro Edelman de 2023, lo que contrasta marcadamente con la creciente hostilidad que enfrentan en Estados Unidos las compañías que insisten en mantener estas políticas.

Esta diferencia se agudiza al observar la estrategia divergente de una misma empresa. Mientras que en Estados Unidos Ben & Jerry’s enfrenta controversias por sus posiciones sobre Palestina, en otras regiones mantiene su activismo sin consecuencias comerciales significativas.

Lo que presenciamos no es el fin del activismo corporativo, sino su evolución hacia un modelo geográficamente consciente. Las empresas aprenden que en un mundo multipolar, las estrategias también deben serlo. El activismo no desaparece; se transforma en una herramienta más precisa, calibrada según los contextos donde opera.

Esta nueva realidad plantea preguntas fundamentales: ¿Es posible que las organizaciones mantengan valores coherentes cuando adaptan sus mensajes según la región donde operan? ¿O esta segmentación geográfica demuestra que el activismo corporativo es fundamentalmente una estrategia de marketing que se ajusta según convenga a intereses comerciales?

La respuesta a estas interrogantes determinará cómo las empresas diseñarán sus planes futuros y, más importante aún, cómo la ciudadanía juzgará las iniciativas corporativas. Si las compañías pueden defender valores como diversidad, protección ambiental o derechos humanos en algunos países mientras los ignoran en otros, ¿qué tan creíbles serán sus proclamas de responsabilidad social? Estas contradicciones podrían erosionar la confianza en las empresas en un contexto donde la coherencia corporativa es cada vez más escrutinizada.

*El autor es Director del Centro de Reputación Corporativa ESE Business School de la Universidad de los Andes.

Más sobre:EmpresasActivismoOpinionPulso Columnas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Es tiempo de partir

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

5.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso
Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda
Negocios

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Es tiempo de partir

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”
El Deportivo

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”

Los dramáticos testimonios de tres hinchas de la U presentes en Avellaneda: “Fue una masacre, no había seguridad”

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta
Mundo

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta

Maduro y el Cartel de los Soles, el nuevo objetivo de Trump

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo