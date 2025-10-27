SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

"Ninguna empresa quiere prescindir de sus trabajadores por gusto. La mayoría invierte años en desarrollar su talento, capacitarlo y construir relaciones de confianza. Despedir no es una decisión liviana, ocurre solo cuando la sostenibilidad del negocio lo exige. La causal de “necesidades de la empresa” es, en ese sentido, un mecanismo de ajuste necesario".

Gonzalo SaidPor 
Gonzalo Said
29 Septiembre 2022 Entrevista a Gonzalo Said, empresario y consejero de la Sofofa Foto: Andres Perez Andres Perez

Entre enero y agosto de este año los despidos por “necesidades de la empresa” superan los 330 mil -el mayor nivel en 5 años-, con un aumento anual de 5,5%. Con esto en mente, algunos parlamentarios han propuesto eliminar esta causal de despido como una forma de fortalecer la protección de los trabajadores. Sin embargo, su efecto práctico podría ser exactamente el contrario: debilitar el empleo formal, la competitividad y la capacidad de las empresas para sostener los puestos de trabajo que hoy existen.

Ninguna empresa quiere prescindir de sus trabajadores por gusto. La mayoría invierte años en desarrollar su talento, capacitarlo y construir relaciones de confianza. Despedir no es una decisión liviana, ocurre solo cuando la sostenibilidad del negocio lo exige. La causal de “necesidades de la empresa” es, en ese sentido, un mecanismo de ajuste necesario, porque permite que las organizaciones se adapten a los cambios del entorno económico, tecnológico o competitivo, evitando que una crisis parcial se convierta en un colapso total.

Eliminar esta herramienta equivale a inmovilizar a las empresas frente a los ciclos del mercado. Si una compañía no puede reorganizarse cuando sus ingresos caen o cuando un proyecto deja de ser rentable, el riesgo no es solo perder unos pocos empleos, es perderlos todos. La experiencia internacional muestra que la rigidez excesiva en las regulaciones laborales no fortalece el empleo, sino que lo desplaza hacia la informalidad o lo destruye.

Chile ya enfrenta un escenario exigente. Según datos de la OCDE, nuestro país tiene uno de los costos de despido más altos del grupo: para un trabajador con 10 años de antigüedad, la compensación promedio equivale a diez meses de salario, muy por encima del promedio de 3,2 del promedio de la OCDE.

Pensar que el problema del desempleo o la precariedad se resolverá eliminando una causal específica es un espejismo. Las causas del desempleo son estructurales: baja productividad, escasa capacitación, lentitud en la creación de nuevos empleos y una economía que aún no despega. Si se encarecen los costos y se restringen los márgenes de flexibilidad, las empresas simplemente contratarán menos o se crean incentivos a la informalidad.

El verdadero desafío no está en eliminar instrumentos, sino en modernizarlos con equilibrio. Chile necesita un marco laboral que proteja a las personas sin asfixiar la capacidad de las empresas para crear oportunidades. Debemos avanzar hacia un esquema de “flexiseguridad” inteligente: fortalecer las redes de apoyo y la empleabilidad de los trabajadores, mientras se promueve la innovación, la productividad y el crecimiento.

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza hacia quienes generan empleo, sino desde la colaboración. Las empresas y los trabajadores comparten un mismo destino: ambos necesitan que el país crezca, que las organizaciones prosperen y que el empleo formal siga siendo un motor de movilidad y bienestar. Debilitar esa base sería un error que, en nombre de proteger, terminaría dejando a muchos sin trabajo.

*El autor es vicepresidente de Sofofa.

Más sobre:TrabajoEmpresasPulso columnasOpinionDespidosNecesidad de la empresa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX
Cultura y entretención

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal