SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El “país real”

    Alfredo Jocelyn-HoltPor 
    Alfredo Jocelyn-Holt
    Foto: Mario Téllez MARIO TELLEZ

    Se habla en exceso del “país real” a fin de subrayar lo que debiera mandar, pero, ojo, más para confundir que aclarar. Días atrás, un columnista destacaba en este diario que Kast, al igual que Boric, tenía el mismo apoyo en su primera semana, pero que tras ese inicio de caballo inglés acabaría enfrentando el “país real”. Una confusión. Fuera de que infla las encuestas, confusas a propósito, a lo que parece apuntar es que Boric y Kast partieron empatados, un alivio según los concertacionistas liberales “evolucionados” aún resistentes en tribunas de opinión. A su vez, otro columnista no tan fino, el mismo día, insistía en que el país “no se cae a pedazos”, invalidando lo obvio. A Chile ya lo despedazaron el 18-O, aunque hay quienes se hacen los desentendidos, niegan agencia y piden más corroboración, cuando existe de sobra.

    Por último, otro escribidor, no de este diario pero entrevistado en todos (estancados estamos), se pregunta cuál es el Chile que se quiere restaurar “desde el balcón”: ¿el pasado previo al estallido, el de la Concertación, el anterior a ésta en “clave portaliana”, de orden y autoridad, o el de antes incluso “a la ola reformista que se inauguró en los años sesenta y fue truncada en 1973”? Como si no fueran todos estos el mismo Chile. Un país que cree buscar su destino ideológico y anda de tumbo en tumbo desde hace más de 60 años, si bien los vivos de siempre igual se hacen de la piocha por un tiempo. ¡Viva Chile! Cada vez (grito errático, compartido y cíclico que el ideologismo, ni siquiera de historiadores doctrinarios —los “portalianos” desde luego— ha podido entender).

    Y ahora llega Kast, difícilmente más chileno aunque rubio, y los columnistas no parecen saber qué hacer con él. Extraño: mapuches rubios, no menos compatriotas, existen en este país desde el siglo XVII. Quizá sea porque Kast tiene una veta más pragmática que ideológica, y lo más probable es que la pierda, y acepte el chantaje de las encuestas, gusto, sabemos, de columnistas y lobistas. ¿Eso lo volverá más populista y chileno? Si hasta un militar golpista ecuatoriano y luego presidente pretendía sostener que existían tres Ecuador, “el país político, el de los medios de comunicación y el país real”. Típico de un político que se sirve y despotrica contra los medios periodísticos.

    En verdad, sólo existe el “país real”, el mismo de los otros dos y del cual nos enteramos a toda hora. Gracias a Kast también, aunque no exageremos. Si bien fue pinochetista, ¿entiende el Estado portaliano según Alberto Edwards y Mario Góngora, o el “carácter” para gobernar según Thomas Carlyle? Algo, vagamente, supongo. Su mejor veta es no ser presumido. Con todo, invocar a un Portales fantasmal desde el balcón saca aplausos o espanta, y es tan poco elocuente como cuando Boric recita a Enrique Lihn en Enade.

    Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

    Más sobre:EstadoPaís

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos

    Video en YouTube y posteo en Instagram: las huellas digitales del fatal ataque en colegio de Calama

    Parisi afirma que “es mentira que todos están pagando el ajuste” y pide al Gobierno rebajar el impuesto a los combustibles

    Witkoff confía en que EE.UU. e Irán se reúnan “esta semana” para negociar una salida al conflicto

    SEC instruye a empresas eléctricas aplazar cobro de reliquidaciones tarifarias hasta julio de 2026

    Andes Salud adquiere el control de Clínica Imet de la Región de Magallanes y anuncia expansión del centro de salud

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Video en YouTube y posteo en Instagram: las huellas digitales del fatal ataque en colegio de Calama
    Chile

    Video en YouTube y posteo en Instagram: las huellas digitales del fatal ataque en colegio de Calama

    Parisi afirma que “es mentira que todos están pagando el ajuste” y pide al Gobierno rebajar el impuesto a los combustibles

    Segundo seremi anunciado por el Gobierno del que se desiste: Delegación de Los Ríos deja sin efecto designación de Jorge Salazar Ruiz

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos
    Negocios

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos

    SEC posterga alza en las cuentas de la luz e instruye a distribuidoras a cobrar deuda en julio de 2026

    Andes Salud adquiere el control de Clínica Imet de la Región de Magallanes y anuncia expansión del centro de salud

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia
    Tendencias

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    En vivo: Argentina de Lionel Messi enfrenta a Mauritania en duelo preparatorio para el Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Argentina de Lionel Messi enfrenta a Mauritania en duelo preparatorio para el Mundial 2026

    Con un penal en el final: la Uruguay de Marcelo Bielsa le roba un empate a Inglaterra en Wembley

    El fuerte reproche de Thomas Tuchel a Marcelo Bielsa tras la dura infracción de Ronald Araújo contra Phil Foden

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”
    Cultura y entretención

    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”

    Reeditan los primeros discos de Florcita Motuda y Supersordo, joyas de culto de la música chilena

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    Witkoff confía en que EE.UU. e Irán se reúnan “esta semana” para negociar una salida al conflicto
    Mundo

    Witkoff confía en que EE.UU. e Irán se reúnan “esta semana” para negociar una salida al conflicto

    Hackers proiraníes divulgan cientos de documentos e imágenes privadas del director del FBI

    Israel ataca instalaciones nucleares iraníes y Marco Rubio dice que conflicto terminará “en un par de semanas”

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha