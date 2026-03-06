SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El peón que se creyó alfil

    César BarrosPor 
    César Barros
    Xi Jinping y Donald Trump. AFP TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

    En junio de 1897, se celebraba el jubileo de diamantes de la reina Victoria: reina de Inglaterra, Gales y Escocia, emperatriz de la India y cabeza de una comunidad (Commonwealth) que incluía a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y más de la mitad de África. ¿Qué unía este tremendo poder? Eran 370 millones de súbditos, la cuarta parte de la tierra del mundo, y lo unía un poderío naval indiscutido, que cuidaba y defendía las rutas marítimas del mundo, lo que aseguraba el creciente comercio internacional y los frutos de la reciente Revolución Industrial.

    Pero aquello no iba a durar: al finalizar la Primera Guerra Mundial, la corona inglesa era una sombra de lo que fue en su cenit, aquel mes de junio de 1897. Un nuevo poder asomaba al mundo: los Estados Unidos de Norteamérica. Su poder no era marítimo ni militar, era económico y financiero. Tecnologías de producción masiva, mercados financieros bien regulados y una productividad asombrosa, los llevaron a triunfar en la Segunda Guerra Mundial, coronada por su dominio del poder atómico. Y así -aún en “guerra fría con la URSS- se instaló la “pax americana” que tuvo su cenit con la caída del muro de Berlín el año 1989.

    Sin embargo, como afirmaba Aristóteles “la naturaleza abomina del vacío”, y China con más de 1.000 millones de habitantes, reformuló su economía, y copiando las tecnologías de producción masiva de Occidente, se alzó con un mercado interno tremendo y, con su masividad y bajos costos, desplazó a los EE.UU. como líder indiscutido en materias industriales. Pero a los EE.UU. no les importó demasiado, ya que se inauguraba un nuevo paradigma del poder, más importante que el de la producción masiva de automóviles y televisores: el internet, las nuevas tecnologías de las comunicaciones, el “big data”, las RRSS y la Inteligencia Artificial. Los nuevos monstruos de la economía ya no eran Ford, GM o Boeing; eran Amazon, Metha, Nvidia, etc., todos norteamericanos. Pero los chinos les compitieron, y con tremendo éxito con Huawei, Alibaba y Xiaomi.

    A fines del siglo XIX Alemania amenazó la primacía naval inglesa, a raíz de lo cual hubo una guerra y Alemania fue derrotada. Y luego los EE.UU. -a su vez- derrotaron a la URSS en una “guerra fría” con sistemas políticos y tecnológicos superiores, y ahora no dejarán impunemente que China los derrote en el campo de la tecnología de las telecomunicaciones y del control del “big data”. Es una nueva “guerra fría”, donde los temas de Irán, Venezuela, e incluso Ucrania, son solo peones de un juego de ajedrez infinitamente mayor.

    Alrededor del año 90 AC Cayo Mario visitó al rey Mitrídates del Ponto. El rey le preguntó por qué se metía Roma en un lugar tan lejano. Cayo Mario le respondió: “todo lo que pasa en el mundo le importa a Roma”.

    Y Chile no puede ignorar cuál es este “big game” en el cual estamos insertos. En esa guerra nada es “poco importante”, y nosotros somos menos que un peón en este partido entre dos potencias que luchan por la supremacía tecnológica. Obviamente, quienes se sienten como si Santiago o Punta Arenas fueran el ombligo del mundo yerran, y esos errores se pagan. Como los pagó Mitrídates años después a manos de Pompeyo.

    Por César Barros, economista

    Más sobre:EE.UU.InglaterraIránVenezuelaChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Último cónclave oficialista: Vallejo y Elizalde desdramatizan ausencia de partidos y critican proyecto de conmutación de penas

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Corte Suprema rechaza demanda de error judicial que presentó ex DINA procesado en caso Frei Montalva

    Inmunización 2026: subsecretaria Albagli sostiene que “vacunarse tempranamente es más importante que en años anteriores”

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Último cónclave oficialista: Vallejo y Elizalde desdramatizan ausencia de partidos y critican proyecto de conmutación de penas
    Chile

    Último cónclave oficialista: Vallejo y Elizalde desdramatizan ausencia de partidos y critican proyecto de conmutación de penas

    Corte Suprema rechaza demanda de error judicial que presentó ex DINA procesado en caso Frei Montalva

    Inmunización 2026: subsecretaria Albagli sostiene que “vacunarse tempranamente es más importante que en años anteriores”

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa
    Negocios

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Fernando Ortiz aborda su futuro tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile en el Monumental
    El Deportivo

    Fernando Ortiz aborda su futuro tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile en el Monumental

    Otra mala noticia para Paqui Meneghini en la U: el plazo de recuperación de Juan Martín Lucero

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal
    Cultura y entretención

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana