SEÑOR DIRECTOR:

En relación a la columna de Daniel Matamala titulada “Espanto” publicada el 2 de septiembre, como familia de uno de los condenados nos gustaría hacer algunas precisiones respecto al caso y la vulneración de derechos y debido proceso a la cual nuestro padre se vio expuesto.

En la columna se menciona justicia con verdad. Y no podemos estar más de acuerdo porque la justicia siempre se debe construir sobre la base de la verdad. Y es por eso que este fallo nos genera perplejidad e impotencia porque no existen pruebas claras de que nuestro padre haya estado en el lugar de los hechos. Es simplemente sorprendente que con sólo 8 pruebas, 3 de ellas testimonios retractados por los mismos testigos y otras 5 no más que supuestos judiciales, se haya llegado a la conclusión de que el teniente Haase haya participado en los hechos. Es sorprendente que más de 40 pruebas no hayan sido consideradas por el juez ni la Corte Suprema para al menos revisar este caso en detalle. Aún más sorprendente es que, de las 8 supuestas pruebas de cargo, ninguna demuestre cómo nuestro padre participó en los secuestros y posteriores homicidios. Ninguna.

Condenar a oficiales que no estuvieron en el lugar de los hechos no solo es un espanto para estos condenados y sus familias, sino que también es un espanto para las familias de las víctimas que no están recibiendo ni justicia ni verdad.

Álvaro Haase, Felipe Haase, Nelson Haase, Christian Haase y Tomás Haase